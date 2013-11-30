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В России отложат повышение страхового покрытия депозитов до 1 млн рублей

30 Ноября 2013, 15:01 | В России
Российские власти повременят с повышением страхового покрытия депозитов до 1 миллиона рублей с нынешних 700 тысяч рублей, сначала дифференцировав отчисления банков в систему страхования вкладов, сказал "Прайму" источник, знакомый с итогами совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
 
"На заседании участники поддержали идею отложить повышение страхового покрытия", — сказал собеседник агентства.
 
По словам другого источника на рынке, новелла о повышении страхового покрытия до 1 миллиона рублей может быть реализована в течение нескольких лет.
 
Вместе с тем правительство не оставляет идею дифференцировать взносы банков в систему страхования вкладов. Каким образом будет проходить дифференциация — в зависимости от уровня депозитной ставки или финансового положения банков — источники не уточнили.
 
Глава Минфина Антон Силуанов заявил по итогам совещания, что поправки, дифференцирующие отчисления в фонд страхования вкладов, будут приняты до конца года.
 
Центробанк РФ со второго полугодия ужесточил надзор за своими подопечными, взвалив на плечи Агентства по страхованию вкладов рекордные выплаты, которые "съедят" значительную часть фонда страхования. Так, страховка клиентам банка "Пушкино" и Мастер-банка в совокупности оценивается в 50 миллиардов рублей. Повышение страховки до 1 миллиона с учетом темпов отзыва лицензий и размеров уходящих игроков может еще больше ударить по фонду, предрекали участники рынка, пишет РИА Новости.
 
Автор: РИА "Новости"
Теги: фонд страхования вкладов  депозит  банки 



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