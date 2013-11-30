В России отложат повышение страхового покрытия депозитов до 1 млн рублей

Российские власти повременят с повышением страхового покрытия депозитов до 1 миллиона рублей с нынешних 700 тысяч рублей, сначала дифференцировав отчисления банков в систему страхования вкладов, сказал "Прайму" источник, знакомый с итогами совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"На заседании участники поддержали идею отложить повышение страхового покрытия", — сказал собеседник агентства.

По словам другого источника на рынке, новелла о повышении страхового покрытия до 1 миллиона рублей может быть реализована в течение нескольких лет.

Вместе с тем правительство не оставляет идею дифференцировать взносы банков в систему страхования вкладов. Каким образом будет проходить дифференциация — в зависимости от уровня депозитной ставки или финансового положения банков — источники не уточнили.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил по итогам совещания, что поправки, дифференцирующие отчисления в фонд страхования вкладов, будут приняты до конца года.