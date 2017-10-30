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Нефть достигла $60 за баррель

30 Октября 2017, 17:58 | В России

Прогноз на неделю: Быки против медведей. На рынках повышаются ожидания продления соглашения об ограничении добычи ОПЕК+ (истекает в марте 2018 г.) до конца следующего года на заседании в ноябре. На этом фоне котировки Brent выросли до $ 60+ з а барр., сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Тем не менее сдерживать позитив будет заседание ФРС (в среду), на котором регулятор может повысить ключевую ставка, а также предстоящая номинация Дональдом Трампом нового главы Федрезерва (на этой неделе). Кроме того, инвесторы будут следить за макроданными, в частности индексами PMI, ВВП и статистикой по рынку труда США.

Рост в США, смешанная динамика в Азии. США (S&P 500 +0.81%, DJIA +0.14%, NASDAQ +2.20%), Азия (Hang Seng +0.08%, Shanghai -0.82%, Nikkei -0.05%). Фьючерсы н а S &P 5 00 ( -0.22%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $60.41 за барр. – ниже открытия.

Обзор минувшей недели: Ход торгов определила динамика Brent и заседания центробанков. Нефть Brent дорожала по мере улучшения перспектив черного золота в свете признаков перебоев в поставках в Ираке и обещания Саудовской Аравии сделать все необходимое для восстановления баланса рынка. Однако ключевую роль сыграли заседания центробанков. ЕЦБ продлил период выкупа активов с декабря до сентября 2018 г., сократив объем программы в два раза до EUR 30 млрд в месяц. Также европейский регулятор отметил возможность сохранения программы в будущем в случае ухудшения конъюнктуры. Это решение фактически откладывает повышение ставок до конца 2018 г. ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 8.25%, что было полностью ожидаемо, – решение отражает существенное улучшение коммуникации между регулятором и инвестиционным сообществом, однако влияния на рынок не оказало.

Не в последнюю очередь влияние на настроения инвесторов оказали итоги XIX съезда компартии Китая. Президент Си Цзиньпин, добившись упоминания своего имени и теории о социализме в Конституции (кроме него в документе присутствует лишь имя Мао Цзэдуна), может начать более активно продвигать программу экономических реформ, результатом которых может стать более устойчивый, но потенциально более плавный рост.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (+4.4% до $60.5 за барр.), рубль ослаб к доллару до 58.10, РТС (-1.4%), ММВБ-50 (-0.1%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС Глобал Маркетс, специально для деловой газеты "Золотой Рог".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: нефть  рубль  доллар  валюта 






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