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Бюджету РФ предрекли дефицит до 2034 года
30 Октября 2016, 22:42 | В России
Дефицит бюджета РФ не будет опускаться ниже 0,7% ВВП до 2034 года, говорится в Бюджетном прогнозе Российской Федерации на период до 2034 года.
«В 2020 году дефицит бюджета прогнозируется на уровне 1% ВВП, в 2025 году - 0,9%, а с 2030 до 2034 гг. дефицит бюджета стабилизируется на уровне 0,7% ВВП», - говорится в документе.
28 октября правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы проект закона о федеральном бюджете на 2017-2019 годы. Дефицит бюджета в 2017 году составит 2 трлн 753 млрд рублей, то есть правительство считает возможным уложиться в дефицит бюджета в 3,2% ВВП с последующим сокращением.
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