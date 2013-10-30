Банкиры и экономисты наглядно показали, в каком месте сегодня находится Россия

Ежегодные конференции «Альфа-Банка» для региональных журналистов, в особенности из деловых СМИ, – самый настоящий кладезь информации, так сказать, из первых уст. Уста эти принадлежат самым настоящим министрам правительства и их замам, руководителям Центробанка, известным ученым-экономистам, ведущим аналитикам и т. д.

Судите сами. В этом году с докладами на конференции выступили председатель совета директоров банковской группы «Альфа-Банк» Петр АВЕН, депутат Государственной Думы РФ, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий АКСАКОВ, директор Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ Владимир НАЗАРОВ, директор департамента надзора за системно-значимыми кредитными организациями Банка России Михаил КОВРИГИН, и. о. директора департамента финансовой стабильности Банка России Сергей МОИСЕЕВ, внимание! - научный руководитель НИУ «Высшая школа экономики» Евгений ЯСИН и другие.

Ежегодная конференция для журналистов и экспертов банковской отрасли проходит уже в восьмой раз. Тема конференции на этот раз звучала осторожно и витиевато - «Российский банковский сектор: замедление темпов роста. Поиск решения». Нынешнее мероприятие собрало представителей более 130 федеральных и региональных средств массовой информации. Были журналисты также из Белоруссии и Украины.

Досье "ЗР"

Основная цель конференций «Альфа-Банка» - открытое обсуждение актуальных тенденций, острых проблем и перспектив развития российской банковской сферы. Впервые «Альфа-Банк» провел конференцию «Российский банковский сектор: взгляд в будущее» осенью 2006 года. Широкий отклик как столичных, так и региональных СМИ стал стимулом для того, чтобы сделать мероприятие ежегодным. В 2007 году оно прошло под заголовком «Российский банковский сектор: факторы роста», в 2008 году - «Российский банковский сектор: ответы на глобальный вызов», в 2009-м - «Российский банковский сектор: рост или выживание», в 2010-м - «Российский банковский сектор: жизнь в новой реальности», в 2011-м - «Российский банковский сектор: возможности и угрозы в новой реальности», в 2012-м - «Российский банковский сектор: риски роста».

Так хорошо, что аж плохо

Последние пару-тройку лет реальным лейтмотивом конференций «Альфа-Банка» становится экономический кризис, который, по мнению многих журналистов, «вот-вот должен накрыть Россию». Кризис все не наступал, но, по крайней мере на душе, легче от этого не становилось. Вот и на этот раз первый блок мероприятия был практически полностью посвящен анализу ситуации в стране. И, надо сказать, эксперты оказались в весьма щекотливом положении. С одной стороны, всем вроде как понятно, что ситуацию в экономике радужной не назовешь (даже премьер советует готовиться к трудным временам), а с другой - никакой катастрофы даже в обозримой перспективе не предвидится. О российской экономике пришлось говорить как о внешне здоровом человеке, но с симптомами некой болезни, которую сходу и не распознаешь.

Вот, к примеру, председатель совета директоров банковской группы «Альфа-Банк» Петр Авен так откровенно и сказал, что впечатление от России сегодня гораздо хуже, чем она этого заслуживает. Судите сами. Госдолг у России просто символический, особенно если сравнивать его с аналогичными показателями многих стран. Резервы все растут и растут. Цена на нефть высокая. Другие страны на эти показатели только смотрят и облизываются. Казалось бы, что тут тревожиться? Ан нет. Российская экономика практически перестала расти. 1,3-1,8% роста ВВП обещают разные наблюдатели за 2013 год (причем второй цифры придерживаются отъявленные оптимисты). Промышленность страны не может эффективно переварить инвестиции, грустно выглядит и фондовый рынок, поэтому отток капитала вызывает вполне обоснованную тревогу. Все, кому не лень, продолжают жаловаться на высокие кредитные ставки для промышленности в банках, а на деле выясняется, что, например, в сфере малого бизнеса только 2 предприятия из 10 нуждаются в кредитах. А бизнес покрупнее почему-то не хочет инвестировать и собственные средства. Деловой климат ухудшается, и уже считанные единицы россиян хотят встать на деловую стезю. Уж очень она у нас трудна, а порой даже и опасна.

Авен, а вслед за ним и другие эксперты, считает, что в России просто исчерпали себя, так сказать, драйверы роста, которые тянули нашу экономику без малого последнее десятилетие: нефть и прочее сырье, рост социальных расходов, рост зарплат, активный потребительский спрос… Эффект от роста всего этого сегодня уже либо сошел на нет, либо находится на последнем издыхании. Очевидно, что нужны новые драйверы, которые бы ярко запылали в двигателе российской экономики. Ситуацию в мировой экономике также благоприятной не назовешь, но непростая российская специфика буквально накладывается на этот малоприятный фон, резко ухудшая возможности страны по выходу из стагнации.

«Я не верю в апокалиптические сценарии, - резюмировал Петр Авен. - Но ясно, что страна стоит на развилке, и сейчас самое время решать, куда идти и что делать».

Возможные рецепты оздоровления, озвученные на конференции «Альфа-Банка», в принципе, новыми не назовешь, но, похоже, от них никуда не деться. Проблема только в том, что эти решения нужно принимать не в департаментах министерств и ведомств, а на самом верху. Подчеркну: на САМОМ. И это решения, которые касаются изменения идеологии существования страны в целом.

Вот, говорили спикеры, строили мы, строили рыночную экономику, а на сегодняшний день более половины экономики в стране - государственная. Попробуй поборись на рыночном поле с госмонополиями. А частные банки, за редчайшим исключением, просто отстранены государственными от участия в финансировании сколь-либо крупных проектов. Увы, сегодня на повестке дня вновь стоит вопрос приватизации и создания нормальной конкурентной среды для бизнеса. Куда, кстати, входит такая больная тема, как создание независимого суда. Никто не снимал с повестки и вопрос о борьбе с тотальной коррупцией. А слово «инновации», которое не сходит с уст чиновников, уже набило оскомину, да что толку…

Банкиров просят особо

не жаловаться

Меж тем главный управляющий директор «Альфа-Банка» Алексей МАРЕЙ подтвердил, что драйверы роста в банковской сфере также замедлились. Например, привычная схема «депозит повыгоднее - кредит подороже» уже не работает. На розничном рынке растет просрочка, падает процентная маржа банков, и игроки финансового рынка в целом показывают ухудшение своего положения.

В целом современными вызовами для российских банкиров Марей считает низкий экономический рост, ухудшение качества заемщиков, рост ценовой и развитие неценовой конкуренции и прочее.

У банкиров свои взгляды на то, как придать положительную динамику финансовой сфере. По словам Алексея Марея, рынку поможет консолидация банков. Количество таковых в стране и так падает на 50-90 в год, но селекцию стоит продолжать не менее активно. Опять же неплохо смотрелась бы, по мнению «частников», приватизация госбанков. Само собой разумеется, что банкам придется приложить немало усилий и средств для того, чтобы повысить качество своих услуг. Тут «Альфа-Банку» есть чем похвастаться. Корреспонденту «ЗР» как-то на глаза попалось такое определение «Альфа-Банка» - IT-компания с банковской лицензией. Что, откровенно говоря, сущая правда.

Впрочем, директор департамента надзора за системно-значимыми кредитными организациями Банка России Михаил Ковригин попросил банкиров все-таки особо не жаловаться на жизнь. По данным ЦБ, банковский сектор в России за 2013 год вырастет аж на 18% и финансисты заработают на круг 15 трлн рублей прибыли. «Банки были и остаются интересным бизнесом», - скромно заметил Михаил Ковригин, посоветовав при этом банкирам быть более осторожными и лучше просчитывать свои шаги.

Кстати, любопытный факт, прозвучавший на конференции. Наши граждане, согласно опросам, сегодня в целом радужно оценивают свои личные финансовые перспективы и готовы брать и брать кредиты. Однако растущая задолженность по кредитам говорит о том, что мы свои силенки явно переоцениваем.

К сожалению, выступления всех участников конференции «Альфа-Банка» формат статьи не вместит. Поэтому некоторые любопытные данные, прозвучавшие здесь, мы оформим отдельными материалами. Например, выступления руководителя одной из крупнейших в стране компании, занимающейся микрофинансированием. Или доклад главы крупнейшего коллекторского агентства. Между прочим, женщины! Ну, а этот материал хочется закончить словами со руководителя блока «Корпоративно-инвестиционный банк» «Альфа-Банка» Саймона ВАЙНА: «Слухи и разговоры о негативе всегда свидетельствуют о том, что скоро будет позитив». Как говорится, дай-то бог.

Андрей ПОСЬЕТЦЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.