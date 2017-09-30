www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.02 р. 100 JPY: 51.61 р.
EUR: 68.45 р. 10 CNY: 87.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

В России спрогнозировали курс рубля до 2035 года

30 Сентября 2017, 08:40 | В России

Судя по всему нынешний курс российской валюты власти не устраивает

Минфин спрогнозировал основные параметры экономики России на долгосрочный период, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В частности, в 2031–2035 годах средний курс доллара вырастет до 82,5 руб., согласно базовому сценарию ведомства. Эти данные содержатся в проекте долгосрочного бюджетного прогноза, который Минфин внес в Госдуму вместе с бюджетом.

Впрочем, пишет РБК, речь идет о номинальном валютном курсе, тогда как реальный эффективный курс рубля будет «относительно стабильным» на всем горизонте прогнозирования. Внешне значительное повышение номинального курса доллара в прогнозе объясняется «инфляционным дифференциалом» — разницей в темпах роста цен в России и США.

В 2017–2020 годах средний номинальный курс доллара будет составлять 64,8 руб., в следующую пятилетку — 71,5 руб., в 2026–2030 годах — 77,1 руб.

В целом в базовом сценарии ожидается замедление роста мировой экономики, российские темпы роста ВВП будут находиться в районе 2,3–2,4% в 2021–2035 годах. «Основным драйвером экономического роста будет внутренний спрос», — объясняет Минфин. Кроме того, активизируются инвестиции — за счет сравнительно низких процентных ставок и «предсказуемой среды».

В консервативном сценарии доллар вырастет с 68,4 руб. в 2017–2020-х до 84,2 руб. в 2031–2035 годах. В этом прогнозе Минфин закладывает негативные внешние шоки для экономики России: «Данная предпосылка в первую очередь связана с резким замедлением темпов роста экономики Китая, спровоцированным схлопыванием пузырей на рынках финансовых и нефинансовых активов. Дополнительное давление на динамику отечественного ВВП окажет действие структурных ограничений в отношении как трудовых, так и капитальных ресурсов». Цена нефти Urals к 2031–2035 годам, по этому сценарию, опустится до $45,3 за баррель (при том что в предыдущие пятилетки она будет еще ниже), а темпы роста ВВП не превысят 1,5%.

Наконец, третий вариант развития российской экономики — целевой — предусматривает, что в 2031–2035 годах доллар будет торговаться по 75,6 руб. Внешние условия, в частности стоимость «бочки» Urals, останутся теми же, что и в базовом варианте. Но комплекс правительственных мер, «направленных на устранение ограничений для факторов производства, создаст условия для роста российской экономики темпами не ниже среднемировых». ВВП ускорится до 3,3% к 2026 году, но затем его рост замедлится до 2,9% в 2031–2035 годах. «Основным фактором роста станет повышение инвестиционной активности как за счет реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, реализуемых в форме частно-государственного партнерства, так и за счет роста частных капиталовложений», — полагает Минфин.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Центробанк  прогноз  рубль  статистика  трамп  владивосток. валюта  баррель  доллар  акции  brent  экономика  динамика  фьючерс  газета "Золотой Рог"  нефть  евро 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Estro00:52, 01.10.2017#

    Да уже в течение 10 лет по 110 будет стоить точно.

    fhbwrhb
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru