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В России спрогнозировали курс рубля до 2035 года
Судя по всему нынешний курс российской валюты власти не устраивает
Минфин спрогнозировал основные параметры экономики России на долгосрочный период, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В частности, в 2031–2035 годах средний курс доллара вырастет до 82,5 руб., согласно базовому сценарию ведомства. Эти данные содержатся в проекте долгосрочного бюджетного прогноза, который Минфин внес в Госдуму вместе с бюджетом.
Впрочем, пишет РБК, речь идет о номинальном валютном курсе, тогда как реальный эффективный курс рубля будет «относительно стабильным» на всем горизонте прогнозирования. Внешне значительное повышение номинального курса доллара в прогнозе объясняется «инфляционным дифференциалом» — разницей в темпах роста цен в России и США.
В 2017–2020 годах средний номинальный курс доллара будет составлять 64,8 руб., в следующую пятилетку — 71,5 руб., в 2026–2030 годах — 77,1 руб.
В целом в базовом сценарии ожидается замедление роста мировой экономики, российские темпы роста ВВП будут находиться в районе 2,3–2,4% в 2021–2035 годах. «Основным драйвером экономического роста будет внутренний спрос», — объясняет Минфин. Кроме того, активизируются инвестиции — за счет сравнительно низких процентных ставок и «предсказуемой среды».
В консервативном сценарии доллар вырастет с 68,4 руб. в 2017–2020-х до 84,2 руб. в 2031–2035 годах. В этом прогнозе Минфин закладывает негативные внешние шоки для экономики России: «Данная предпосылка в первую очередь связана с резким замедлением темпов роста экономики Китая, спровоцированным схлопыванием пузырей на рынках финансовых и нефинансовых активов. Дополнительное давление на динамику отечественного ВВП окажет действие структурных ограничений в отношении как трудовых, так и капитальных ресурсов». Цена нефти Urals к 2031–2035 годам, по этому сценарию, опустится до $45,3 за баррель (при том что в предыдущие пятилетки она будет еще ниже), а темпы роста ВВП не превысят 1,5%.
Наконец, третий вариант развития российской экономики — целевой — предусматривает, что в 2031–2035 годах доллар будет торговаться по 75,6 руб. Внешние условия, в частности стоимость «бочки» Urals, останутся теми же, что и в базовом варианте. Но комплекс правительственных мер, «направленных на устранение ограничений для факторов производства, создаст условия для роста российской экономики темпами не ниже среднемировых». ВВП ускорится до 3,3% к 2026 году, но затем его рост замедлится до 2,9% в 2031–2035 годах. «Основным фактором роста станет повышение инвестиционной активности как за счет реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, реализуемых в форме частно-государственного партнерства, так и за счет роста частных капиталовложений», — полагает Минфин.
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Да уже в течение 10 лет по 110 будет стоить точно.