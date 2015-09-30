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Работающим пенсионерам перестанут платить пенсии с июля 2017 года
Закон об отказе от выплаты пенсий работающим пенсионерам может начать действовать с июля 2017 года, сообщил глава Минтруда Максим Топилин в ходе заседания комитета Совфеда, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА «Регнум».
Правительство не рассматривает вопрос отказа от фиксированной части пенсии работающим пенсионерам, сообщил Топилин. При этом, по его словам, закон об отказе от выплат пенсий работающим пенсионерам с годовым доходом свыше 1 млн рублей планируется ввести с 1 июля 2017 года. «Мы предполагали его вводить с 1 июля 2017 года. Нужен переходный период, пока этот закон в проработке. Он не является приоритетом данного бюджетного цикла», — пояснил министр.
Одновременно Топилин уточнил, сообщает деловая газета "Золотой Рог", что выплаты пенсионерам ограничатся в случае, если их заработок превысит 1 млн 200 тыс. рублей, снижение этого показателя до 500 тыс. рублей не обсуждается.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, приостановка выплаты пенсий работающим пенсионерам коснется около 220 тыс. человек.
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Комментарии
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работающий пенсионер20:11, 30.09.2015#
У нас среднестатистический возраст жизни мужчин - 59 лет - это раз, пенсия такая, что на неё даже не похоронишь, ни то что жить - это два, так давайте отберите ещё у нас пенсионеров, которые пытаются дотзаработать, что-бы не сдохнуть с голода пенсию . . .
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Некорректный заголовок. Пенсионер на фото получает зарплату 100 т. р. в месяц + пенсию? Его и 99% остальных это не коснется.