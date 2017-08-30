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Рубль заметался между нефтью и Северной Кореей
Сегодня: Ставка на восстановление баланса, пустые угрозы, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Запуск баллистической ракеты КНДР в сторону Японии вновь усилил напряженность в отношениях США и Северной Кореи, заставив рынки понервничать в ожидании реакции Вашингтона, и лидеры двух стран не обманули ожидания: Трамп повторил, что Америка не исключает никаких вариантов, а Пхеньян объявил ракетное испытание первым шагом военной операции в Тихом океане, прелюдией к пуску ракет к Гуаму.
Тем не менее эскалация военного конфликта пока маловероятна, и инвесторы, по всей видимости, переключат внимание на нефтяной рынок, где долгосрочные перспективы Brent остаются позитивными, благодаря сокращениям запасов в США, перебоев в поставках Ливии и Колумбии и ожиданий сохранения мягкой денежно-кредитной политики мировых центробанков. В этой связи особый интерес представляют отчет Минэнерго о запасах, а также данные по ВВП США и индексам PMI Китая.
Рост в США, смешанная динамика в Азии. DJIA +0.24%, S&P +0.13%, NASDAQ +0.58%; Азия (Hang Seng +0.79%, Shanghai -0.79%, Nikkei +0.53%), фьючерсы на S&P (+0.09%). Brent торгуется на уровне $51.79 – ниже открытия.
Вчера: КНДР и ожидания реакция Трампа заставили рынки понервничать. На рынках наблюдалась повышенная волатильность в свете снижения цен на нефть: из-за урагана Харви временно закрылось 20% американских НПЗ, что ограничивает спрос на нефть на ближайшие 2-3 недели. Также инвесторов напугали ракетные испытания Северной Кореи, что усиливает угрозу перерастания воинственной риторики КНДР и США в военные действия. На российском рынке министр экономики Максим Орешкин заявил, что рост ВВП по итогам года составит не менее 2% г/г, отметив улучшение торговых перспектив с Азией.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (-0.76% до $52 за барр.), рубль ослаб к доллару до 58.82, РТС (-0.11%), ММВБ-50 (+0.10%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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