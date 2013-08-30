Из Банка России уходит первый заместитель председателя

Первый заместитель председателя Банка России Владислав Конторович, курирующий вопросы функционирования национальной платежной системы и развития инфраструктурных платежей, покинет свой пост 12 октября. Об этом он заявил агентству «Прайм».

В Банк России Конторович пришел в 2002 году. До этого вместе с экс-главой ЦБ Сергеем Игнатьевым они работали в Минфине, где Игнатьев был первым заместителем министра. После назначения Игнатьева главой ЦБ Конторович также сменил место работы и стал его помощником. Затем в октябре 2011 года Конторович вошел в состав совета директоров и стал первым заместителем председателя Банка России.

«Мой последний рабочий день — 12 октября», — сказал он, отказавшись от дальнейших комментариев.

Как ранее сообщал портал Банки.ру со ссылкой на «РБК daily», Конторович находится в двухмесячном отпуске до этой даты.

ZRPRESS.RU, Владивосток.