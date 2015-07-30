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Крупнейшие банки могут учредить российское рейтинговое агентство

30 Июля 2015, 16:40 | В России

Крупнейшие российские банки могут стать учредителями нового национального рейтингового агентства, которое, по замыслу авторов идеи, должно стать лидером внутреннего рынка.

«Банкам будет предложено стать акционерами рейтингового агентства, которое будет создаваться с нуля. Поскольку по закону банку можно владеть в рейтинговом агентстве не более 20%, то речь пойдет о том, что банков должно быть не менее пяти», - сказал «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Другой источник сообщил, что пока к проекту подключены только госбанки. Банк России не будет входить в капитал новой структуры (хотя такой вариант и обсуждался), так как это создает конфликт интересов.

Российские власти стали проявлять повышенный интерес к теме рейтингов начиная с весны 2014 года. Тогда действия международных агентств, ухудшавших рейтинги РФ на фоне резкого обострения взаимоотношений с западными странами, вызывали резкую критику чиновников и подтолкнули их к разработке законодательного регулирования этой сферы деятельности. Власти даже говорили о возможном расторжении договоров на поддержание суверенных рейтингов РФ с международными агентствами. До этого не дошло, но цель развития института рейтинговых агентств в России была включена в Основные направления развития финансового рынка. В создании «главного» рейтингового агентства страны примет участие вице-президент Газпромбанка Екатерина ТРОФИМОВА.

Сейчас в российском реестре аккредитованных рейтинговых агентств значатся девять компаний, включая филиалы иностранных агентств (Moody’s Interfax, ООО «Мудис Восточная Европа», филиалы Fitch и S&P, Национальное рейтинговое агентство, РА АК&М, «Рус-рейтинг», ЗАО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» и ООО «Группа рейтинговых агентств «Эксперт РА»).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: банки  рейтинговое агентство 



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