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Сбербанк выбрал "Яндекс" для решения бизнес-задач
Сбербанк выбрал IT-компанию «Яндекс» в качестве единственного консультанта для решения бизнес-задач, связанных с использованием супермассивов данных. За свои услуги IT-компания получит 13,7 млн рублей.
В материалах банка указывается, что предметом консультаций «Яндекса» станет решение бизнес-задач на основе применения аналитики супермассивов данных и машинного обучения с использованием внешних данных.
Интерес к анализу супермассивов данных Сбербанк проявил еще 2013 году. Тогда кредитная организация приняла свою стратегия развития кредитной организации на 2014-2018 гг.
Как указано в материалах Сбербанка, предметом консультаций станет решение бизнес-задач на основе применения аналитики супермассивов данных и машинного обучения с использованием внешних данных.
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