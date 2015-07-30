Сбербанк выбрал "Яндекс" для решения бизнес-задач

Сбербанк выбрал IT-компанию «Яндекс» в качестве единственного консультанта для решения бизнес-задач, связанных с использованием супермассивов данных. За свои услуги IT-компания получит 13,7 млн рублей.

В материалах банка указывается, что предметом консультаций «Яндекса» станет решение бизнес-задач на основе применения аналитики супермассивов данных и машинного обучения с использованием внешних данных.

Интерес к анализу супермассивов данных Сбербанк проявил еще 2013 году. Тогда кредитная организация приняла свою стратегия развития кредитной организации на 2014-2018 гг.

Как указано в материалах Сбербанка, предметом консультаций станет решение бизнес-задач на основе применения аналитики супермассивов данных и машинного обучения с использованием внешних данных.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.