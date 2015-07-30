Viza недосчиталась транзакций

Международная платежная система Visa отмечает снижение темпов роста обработки транзакций из-за перевода внутрироссийских транзакций в Национальную систему платежных карт. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил на телеконференции после оглашения квартального отчета финдиректор компании Васант ПРАБУ. По его словам, снижение темпа роста в обработке транзакций составило два процентных пункта.

Хотя обработка транзакций в России передана в НСПК, Visa продолжает контролировать отношения «эмитент - клиент», поэтому будет и дальше признавать в своих результатах доходы от процессинга в России, добавил Прабу. При этом компания будет платить НСПК за фактическую обработку транзакций. «Короче говоря, доходы остаются прежними, но наши расходы увеличатся», - объяснил финдиректор.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.