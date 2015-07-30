Кредитные карты дешевеют

Банки снижают ставки из-за новых правил ЦБ

С 1 июля банки устанавливают ставки потребительских кредитов исходя из среднерыночного значения полной стоимости кредита (ПСК). По указанию ЦБ ставки банков не могут превышать среднюю ПСК, определенную регулятором, более чем на 1/3. А на рынке кредитов по картам определяющая роль у Сбербанка, ставки которого самые низкие, пишут «Ведомости».

Среднюю ПСК регулятор рассчитывает по каждой категории кредитов: наличными, по картам, автокредиты, POS-кредиты. Чем больше таких кредитов выдает банк, тем больший вес у него в формуле расчета. Диапазон средних ставок по картам, определенный ЦБ на III квартал 2015 года, составил 23,7-26,6% годовых и оказался самым низким среди всех видов кредитования. Для сравнения: средняя ставка кредитов наличными - 24,9-42,9%, автокредитов - 21,8-29,8%.

Раньше ставки кредитов по картам, как правило, были выше, чем кредитов наличными, говорит гендиректор Frank RG Юрий ГРИБАНОВ. Кредитные карты сложнее как продукт и дороже, чем кредиты наличными, объясняет руководитель розничного бизнеса Юникредит банка Иван МАТВЕЕВ. Во-первых, они не подразумевают проверки клиента каждый раз, когда тот уходит в кредитный лимит; во-вторых, карточные кредиты фондируются по ставкам «овернайт», а их уровень в первом полугодии был очень подвижен (более 20%); в-третьих, клиент не платит за пользование средствами в течение грейс-периода.

Удешевлению карточных кредитов поспособствовали банки, использующие двойную ставку, считает директор карточного департамента банка из топ-10. Например, ставка по кредиту у банка 19%, а комиссия за снятие наличных - 36%; методика ЦБ берет в расчет только 19%. Кроме того, это цепная реакция, продолжает собеседник «Ведомостей»: ЦБ публикует ориентир - банки снижают ставки, в следующий раз регулятор делает расчет уже исходя из этих сниженных ставок - и они опять идут вниз.

Но на среднюю ПСК влияют и лидеры рынка, признает он.

В сегменте кредитных карт это Сбербанк: на 1 июня 2015 года он занимал 35% этого рынка, говорит его представитель. Доля Сбербанка в выдаче новых карточных кредитов в последние месяцы - около 40%, оценивает Грибанов. А если учитывать новые выдачи Сбербанка с начала года, то выходят все 50%, причем эта доля продолжает расти, рассказывает сотрудник розничного банка.

Ставки Сбербанка по карточным кредитам - от 25,9 до 33,9% годовых, говорит его представитель. Помимо возможности кредитовать зарплатных клиентов и доступа к дешевому фондированию у Сбербанка есть еще и прямой доступ к базе данных Пенсионного фонда России, которая содержит наиболее объективную информацию о финансовом положении потенциального заемщика, объясняет сотрудник розничного банка.

В этой ситуации снижать ставки по карточным кредитам вынуждены и остальные банки.

ЮниКредит банк, по словам Матвеева, скорректировал ставки по кредитным картам в соответствии с требованиями ЦБ. «В сегменте кредитных карт можно говорить о потерях», - считает он: банки не получат часть доходов, которые им придется частично компенсировать за счет других услуг. ПСК накладывает ограничения на деятельность ХКФ Банка, но он адаптировался к новым условиям работы, утверждает его директор по прямым продажам и маркетингу Евгений Сидоров. Банк нацелен, по его словам, на снижение рисков кредитования по картам и намерен стимулировать «правильное платежное поведение» клиентов: увеличение POS-транзакций и снижение использования наличных. На 31 марта 2015 года доля кредитных карт в чистом кредитном портфеле ХКФ Банка составляла 17,7%.

А вот банкам, выдающим только кредиты по картам, например Тинькофф Банку, приходится перестраивать бизнес-модель. В портфеле Тинькофф Банка более 30% кредитов выдано по ставке, превышающей 35%, подсчитали аналитики «Сбербанк CIB». «Мы уже запустили ипотеку по внебалансовой модели, интернет-эквайринг, осенью рассчитываем запустить брокерские услуги и ряд других новых бизнес-направлений, чтобы увеличить комиссионный доход», - рассказал представитель Тинькофф банка.

Поскольку у банков есть возможность увеличивать среднюю ПСК на 1/3, это дает им возможность конкурировать между собой.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.