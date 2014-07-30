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Россияне доберутся до зарубежных банков дистанционно
У российских граждан и компаний может появиться право вкладываться в зарубежные банки дистанционно - через управляющие компании: для этого нужно будет при передаче средств в управление указать, на счета в каких банках и какой страны они должны быть размещены.
Такое предложение содержится в письме Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), направленном в Центробанк, пишут «Известия».
Сейчас, чтобы разместить средства на депозите иностранного банка, нужно покинуть пределы страны и лично явиться в отделение, где есть планы открыть счет. Этим планам, однако, может помешать растущий отток капитала из России.
- Предложения ассоциации касаются только индивидуального доверительного управления ценными бумагами и не затрагивают правила инвестирования средств паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и пенсионных накоплений, - сказал «Известиям» предправления НАУФОР Алексей ТИМОФЕЕВ. - Действующее регулирование (приказ ФСФР России № 07-37/пз-н) разрешает размещение денежных средств, находящихся в доверительном управлении, во вклады в кредитных организациях. Вместе с тем по закону «О банках и банковской деятельности» кредитными организациями в России признаются только российские юридические лица, имеющие соответствующую лицензию Банка России. Иностранные банки не попадают под определение «кредитная организация» в соответствии с российским законодательством (для них используются термины «иностранная кредитная организация», «иностранный банк»).
По словам Тимофеева, возможность размещения средств во вклады в иностранных кредитных организациях будет востребована управляющими, стратегия доверительного управления которых предполагает совершение большого числа сделок с иностранными ценными бумагами, расчеты по которым осуществляются в иностранной валюте.
- В настоящее время Банком России ведется работа по совершенствованию нормативного регулирования доверительного управления ценными бумагами, - подтвердили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. - Предложения рабочей группы НАУФОР по доверительному управлению будут рассмотрены при разработке проекта указания Банка России о деятельности по управлению ценными бумагами (новая редакция приказа ФСФР). Указанный проект будет размещен на официальном сайте Банка России в целях его обсуждения с участниками рынка.
Источник, близкий к ЦБ, рассказал, что УК и сейчас де-факто предлагают своим клиентам открыть депозит в иностранном банке. В частности, по словам собеседника, это практиковали УК «Атон-менеджмент» и УК «Ренессанс Капитал». Однако в этих компаниях, куда обратились «Известия», а также еще в 10 УК эту информацию не подтвердили. В компаниях заявили, что конкретного такого продукта у них нет, и посоветовали самостоятельно обращаться в зарубежные банки. Логично, что официально никто из УК не предоставил официальный комментарий - во избежание повышенного внимания регулятора.
- Нарушение прямого запрета законодательства на размещение активов, переданных в доверительное управление, на депозиты в иностранных банках для российских управляющих компаний чревато серьезными санкциями со стороны ЦБ вплоть до отзыва лицензии, - объясняет член совета директоров ИГ «Норд-капитал» Лариса САФОНОВА. - Мы строго соблюдаем требования законодательства.
Эксперты указывают, что сейчас есть несколько схем по открытию управляющими компаниями депозитов в зарубежных банках в пользу клиентов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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