Российские банки к шоку готовы

Российские банки могут противостоять серьезным шокам в случае экономического кризиса, свидетельствуют результаты стресс-тестов ЦБ РФ, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

Оценка проводилась по данным отчетности банков на 1 января 2013 года с использованием макроэкономической модели.

В частности, ЦБ РФ анализировал развитие ситуации при двух сценариях: пессимистическом (предусматривает в том числе рост ВВП РФ на уровне 1,2%) и экстремальном (предполагает сокращение ВВП РФ на 5%).

Оценка потерь действующих кредитных организаций проводилась в разрезе трех основных видов риска: кредитного, рыночного и риска потери ликвидности.

В случае реализации пессимистического сценария на 1 января 2013 года потери банковского сектора могут составить 1,5 трлн рублей (25% капитала банковского сектора), экстремального сценария - 2,6 трлн рублей (42% капитала), отмечается в обзоре Банка России.

«Предполагается, что кредитные организации даже в условиях стресса будут продолжать деятельность, позволяющую генерировать доходы, однако масштабы этой деятельности корректируются на уровень стресса. Таким образом, финансовый результат банковского сектора (после вычета указанных выше потерь) может составить 600-700 млрд рублей в пессимистическом сценарии и 100-150 млрд рублей - в экстремальном», - отмечается в документе.

Как сообщалось, по итогам 2012 года совокупная доналоговая прибыль банковского сектора в России впервые превысила 1 трлн рублей. Прогноз ЦБ РФ по прибыли российских банков на 2013 год предполагает сохранение прибыли на уровне свыше 1 трлн рублей.

Как отмечает регулятор в своем обзоре, при реализации пессимистического сценария дефицит капитала объемом около 450 млрд рублей могут иметь 236 кредитных организаций, а в случае экстремального - дефицит капитала в сумме около 580 млрд рублей будут иметь 308 кредитных организаций. Удельный вес таких кредитных организаций в активах банковского сектора на 1 января 2013 года составлял 26% в пессимистическом сценарии и 34% - в экстремальном.

газета "Золотой Рог", Владивосток.