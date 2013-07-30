Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Российские банки к шоку готовы
Российские банки могут противостоять серьезным шокам в случае экономического кризиса, свидетельствуют результаты стресс-тестов ЦБ РФ, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.
Оценка проводилась по данным отчетности банков на 1 января 2013 года с использованием макроэкономической модели.
В частности, ЦБ РФ анализировал развитие ситуации при двух сценариях: пессимистическом (предусматривает в том числе рост ВВП РФ на уровне 1,2%) и экстремальном (предполагает сокращение ВВП РФ на 5%).
Оценка потерь действующих кредитных организаций проводилась в разрезе трех основных видов риска: кредитного, рыночного и риска потери ликвидности.
В случае реализации пессимистического сценария на 1 января 2013 года потери банковского сектора могут составить 1,5 трлн рублей (25% капитала банковского сектора), экстремального сценария - 2,6 трлн рублей (42% капитала), отмечается в обзоре Банка России.
«Предполагается, что кредитные организации даже в условиях стресса будут продолжать деятельность, позволяющую генерировать доходы, однако масштабы этой деятельности корректируются на уровень стресса. Таким образом, финансовый результат банковского сектора (после вычета указанных выше потерь) может составить 600-700 млрд рублей в пессимистическом сценарии и 100-150 млрд рублей - в экстремальном», - отмечается в документе.
Как сообщалось, по итогам 2012 года совокупная доналоговая прибыль банковского сектора в России впервые превысила 1 трлн рублей. Прогноз ЦБ РФ по прибыли российских банков на 2013 год предполагает сохранение прибыли на уровне свыше 1 трлн рублей.
Как отмечает регулятор в своем обзоре, при реализации пессимистического сценария дефицит капитала объемом около 450 млрд рублей могут иметь 236 кредитных организаций, а в случае экстремального - дефицит капитала в сумме около 580 млрд рублей будут иметь 308 кредитных организаций. Удельный вес таких кредитных организаций в активах банковского сектора на 1 января 2013 года составлял 26% в пессимистическом сценарии и 34% - в экстремальном.
газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Россияне скоро буду пользоваться банкоматами с новыми функциями
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- Банки придут в села и деревни
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- ФК "Открытие", Бинбанк и Росгосстрахбанк объединяются
- Верховный суд: банки имеют право отказать в возврате денег вкладчикам
- Своим деньгам не хозяин
Новости раздела
- Рубль начал торги уверенным ростом
- В России реально введут налог на воздух
- Рубль переходит в контратаку
- Доллар превысил 66 рублей и, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Президент Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 20%
- Россияне скоро буду пользоваться банкоматами с новыми функциями
- В России введут новый налог для граждан
- Что теперь будет с рублем?
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- В России реально введут налог на воздух
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"