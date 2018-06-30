Курс доллара посыпался по всем фронтам

Российскую валюту лучше поберечь

Курс доллара перешел к падению по всем фронтам на валютных рынках. Индекс доллара снизился на 0,6 процента до 94,811. В четверг индекс поднялся до 95,534, отметки, последней раз зафиксированной около года назад, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

При этом аналитики считают, что для столь резкого снижения курса доллара не было серьезных предпосылок. Внезапный разворот в медвежью фазу во многом объясняется техническими факторами и попытками трейдеров "нащупать" новые уровни поддержки курса доллара. Ралли американской валюты, которое продолжается уже три месяца, по мнению некоторых аналитиков уже исчерпало себя. Однако для разворота курса доллара пока не хватает достаточных стимулов.

Рубль также укрепляется в пятницу, несмотря на корректировку нефтяных котировок. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 мск пятницы снижался на 14 копеек — до 62,66 рубля, курс евро повышался на 25 копеек, до 72,90 рубля.

Евро существенно вырос в пятницу, после того как лидеры Европейского союза достигли соглашения об иммиграции, разрешив острый вопрос, угрожавший единству блока и судьбе канцлера Германии Ангелы Меркель.

К 8.55 МСК евро вырос на 0,7 процента до $1,1649, продолжив восстанавливаться после падения до недельного минимума в $1,15275 в четверг.

Соглашение стран ЕС способствовало улучшению отношения к риску, ослабив иену и в то же время оказав поддержку таким валютам, как австралийский доллар.