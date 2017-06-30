Из НПФ в УК и обратно пока не перейти

Счетная палата приостановила передачу заявлений граждан в связи с проверкой удостоверяющих центров, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В настоящее время Пенсионный фонд России (ПФР) в соответствии с представлением Счетной палаты РФ приостановил прием электронных заявлений от удостоверяющих центров о переводе пенсионных накоплений в управляющие компании (УК) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Приостановка продлится как минимум до получения и рассмотрения результатов проверки удостоверяющих центров соответствующими государственными органами. Руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО обращает внимание, что и в последствии будут действовать три варианта подачи заявления о переводе пенсионных накоплений в УК и НПФ.

1. Через клиентскую службу ПФР или МФЦ. Заявление можно подать как лично, так и через законного представителя.

2. Через интернет. Подать электронное заявление можно через Единый портал государственных услуг или Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. И в том, и в другом случае электронное заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

3. По почте. В этом случае установление личности гражданина и проверка подлинности его подписи осуществляется нотариусом или в установленном законодательстве порядке.

Важно напомнить, во-первых, если вы выбираете для управления своими пенсионными накоплениями государственную или частную управляющую компанию, то вашим страховщиком по обязательному пенсионному страхованию остается Пенсионный фонд России то есть после выхода на пенсию выплачивать пенсионные накопления вам будет ПФР. Во-вторых, если вы меняете страховщика, т. е. пенсионный фонд, и делаете это чаще, чем раз в пять лет, ваши средства переводятся с частичной потерей инвестдохода.