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Сервис Сбербанка по поддержке корпоративных клиентов получил приз от газеты "Ведомости"
30 Июня 2015, 13:05 | В России
По результатам опроса аудитории газеты «Ведомости» и участников FocusForum, организованного «Ведомостями», Сбербанк признан компанией, оказывающей наиболее качественный сервис по поддержке корпоративных клиентов.
Банк в лице управляющего директора управления развития удаленных каналов обслуживания Сбербанка Михаила МАЛАХОВА представил на форуме опыт организации работы контакт-центра для поддержки B2B-клиентов Сбербанка.
«Сбербанк – сервисная компания, которая всегда ставит во главу угла потребности своих клиентов, – подчеркнул Михаил МАЛАХОВ. – Мы благодарны наших клиентам за высокую оценку и продолжим предвосхищать их ожидания».
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