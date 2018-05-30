Владивосток включили в "Рублевую зону"

Журналист Издательской компании "Золотой Рог" стал "Акулой финансовой журналистики"

25 мая в Красноярске на торжественной церемонии в Grand Hal lSiberia наградили победителей и призёров весенней сессии Регионального конкурса финансовой журналистики «Рублёвая зона». 414 региональных журналистов со всей России и ближнего зарубежья прислали свои работы на конкурс, и только 24 из них вошли в финал.

Владивосток оказался единственным городом Дальнего Востока и Сибири, журналисты которого вошли в тройку лучших в двух из восьми номинаций. Издательская компания "Золотой Рог" была представлена серией публикаций журнала "Дальневосточный капитал".

Организаторы и партнеры конкурса "Рублевая зона" провели полноценный мастер-класс по финансовой грамотности для собравшихся. Как заметил исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман МЕХТИЕВ, российские банки, государственные структуры и граждане в самом ближайшем будущем придут к определению пользователей (читай - клиентов) через Единую биометрическую систему идентификации и голосовой аутентификации.

На самом деле подобный опыт уже внедрен в не самых, на первый взгляд, передовых в цифровом контексте государствах как Пакистан и Индия. Там клиент уже сегодня определяется в сети по сетчатке глаза, отпечаткам пальцев и 12-ти значному коду. Настройка российского сайта Госуслуги в этом направлении также ведется.

Финалом обучающего дня конкурса "Рублевая зона" стала интеллектуальная игра "Журналисты VS Финансисты", где в качестве ведущего выступил Ян АРТ, главный редактор портала Finversia.ru. Шестеро журналистов-знатоков выиграли со счетом 8:6, в том числе благодаря активному участию гостей из Владивостока.

Финалом учебного дня стало торжественное награждение номинантов конкурса "Рублевая зона".

Победителями в следующих номинациях были объявлены:

«Акула финансовой журналистики»:

1 место - Андрей Остров, Информационный проект «Ваши личные финансы», г.Томск;

2 место - Яна Мальцева, Журнал «Дальневосточный капитал», г.Владивосток;

3 место - Константин Барановский, Газета «Нижегородский рабочий», г.Нижний Новгород.

«Лучший автор публикации в печатных, деловых и общественно-политических СМИ»:

1 место - Ольга Ильченко, «Приморская газета», г.Владивосток;

2 место - Никита Силин, Газета «Сургутская трибуна», г.Сургут;

3 место - Мария Фомина, Газета «Деловой Омск», г.Омск.

«Лучший автор телесюжета»:

1 место - Татьяна Смирнова, ГТРК «Тула», г.Тула;

2 место - Юлия Олейникова, Телерадиокомпания «Мир Белогорья», г.Белгород;

3 место - Эрнест Чуков, Телеканал «Архыз 24», г.Черкесск.

«Лучший автор радиопередачи»:

1 место - Анастасия Потёкина, Портал «Финансист», г.Красноярск;

2 место - Юлия Жданова, Радиостанция «Business FM Самара», г.Самара;

3 место - Александр Дейч, Радио «Комсомольская правда Нижний Новгород», г.Нижний Новгород.

«Лучший автор публикации в интернет-СМИ»:

1 место - Юлия Скорнякова, Городской портал «Чита.ру», г.Чита;

2 место - Павел Захаров, Интернет-газета «Вслух.ру», г.Тюмень;

3 место - Михаил Сергейчик, Информационный проект «Ваши личные финансы», г.Томск.

«Лучший авторский проект о личных финансах в СМИ»:

1 место - Алексей Захаров, проект «Финик», г.Волгоград;

2 место - Александр Свалов, Финансовый портал «Финансист», Татарстан, г.Казань;

3 место - Ольга Зубарева, Полезный портал 2х2.su, г.Благовещенск.

«Лучший автор поста или серии постов в блогах»:

1 место - Юлия Севастьянова, Социальная сеть для юристов zakon.ru, г.Волгоград;

2 место - Сергей Шумаков, Telegram-канал @bankuem, г.Челябинск;

3 место - Роман Кожин, Финансовый блог «Мой Рубль», г.Геленджик.

«Лучший автор публикации по темам российской экономики и финансов в зарубежных СМИ»:

1 место - Альберт Хачатрян, Информационно-аналитическое агентство Новости Армении – News.am, Армения, г. Ереван;

2 место - Руслан Каримов, Журнал «Эксклюзив», Казахстан, г.Алматы;

3 место - Вероника Пустовит, Газета "Звязда", Беларусь, г.Минск;

Спецноминация «Лучшее журналистское расследование»:

Александр Куршев, Областная телерадиовещательная сеть ОТС-ТВ, г.Новосибирск.

Приветствуя со сцены участников церемонии, и.о. зампредседателя Правительства и министр финансов Красноярского края Владимир БАХАРЬ отметил: «Выбор Красноярска в качестве площадки проведения конкурса неслучаен. Край занимает второе место по площади среди субъектов федерации, здесь сосредоточены мощные экономические и финансовые ресурсы нашей страны. Вопросам финансовой грамотности в нашем регионе придают огромное значение, целый комплекс системных мероприятий, направлен на повышение уровня знаний в этой сфере у простых граждан и чиновников. Роль СМИ и журналистов в этой связи сложно переоценить. Только совместными усилиями мы сможем добиться успехов на этом поприще».

Министр финансов также передал приветствие участникам и гостям конкурса от имени губернатора Красноярского края Александра УСА, а также лично поблагодарил Дмитрия ДРИГАЙЛО, председателя Оргкомитета конкурса, вице-президента ГК TeleTrade за организацию конкурса «Рублевая зона».

Председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЁВ в своем выступлении назвал финансовую грамотность эквивалентом собственной безопасности каждого гражданина. В данном случае повышение квалификации журналистов, которые рассказывают россиянам о финансовых инструментах, наиболее актуально. Конкурс "Рублевая зона" позволяет выделить журналистов и блогеров, которые искренно трудятся на этой стезе.

Досье "Золотого Рога":

Генеральным партнёром Регионального конкурса финансовой журналистики «Рублёвая зона» является Союз журналистов России. Финансовым партнёром и организатором выступает ГК TeleTrade. Конкурс является одним из мероприятий, составляющих программу государственного праздника «День финансиста». Конкурс также поддерживают: Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, Ассоциация банков России (АБР), Ассоциация российских банков (АРБ), Сообщество профессионалов финансового рынка (САПФИР), Институт развития финансовых рынков (ИРФР), Институт фондового рынка и управления (ИФРУ), Общероссийская общественная организация «Финпотребсоюз», СРО «МиР», некоммерческая организация НАПКА.

Региональный конкурс финансовой журналистики «Рублёвая зона» проводится с 2014 года дважды в год, в мае и октябре, в различных городах России, при поддержке органов власти принимающих регионов. Конкурс за время его проведения принимали Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Воронеж, Екатеринбург и Красноярск.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.