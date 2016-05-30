Состоялось годовое общее собрание акционеров Сбербанка

Годовым общим собранием акционеров Сбербанка утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность банка за 2015 год, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Собрание утвердило рекомендации Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли за 2015 год и выплате дивидендов по обыкновенным акциям в размере 1,97 рублей на одну акцию, по привилегированным акциям – 1,97 рублей на одну акцию. Дата 14 июня 2016 года определена собранием как дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Собранием утвержден аудитор Сбербанка на 2016 год и 1 квартал 2017 года. Им стала аудиторская организация АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

На собрании избран новый состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии банка, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Сбербанка.

В состав Наблюдательного совета избраны:

Ахо Эско Тапани – Председатель совета директоров «East Office – Представительство финской промышленности»;

Гилман Мартин Грант – Советник Ректора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики;

Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк;

Иванова Надежда Юрьевна – Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации – директор Сводного экономического департамента;

Игнатьев Сергей Михайлович – Советник Председателя Центрального банка Российской Федерации;

Кудрин Алексей Леонидович – Декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета;

Лунтовский Георгий Иванович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;

Мау Владимир Александрович – Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

Меликьян Геннадий Георгиевич – Заслуженный экономист Российской Федерации;

Профумо Алессандро – Председатель Совета директоров Equita Sim S.P.A. (Италия), экс-президент Unicredit Group и экс-председатель Banka Monte dei Paschi di Siena;

Силуанов Антон Германович – Министр финансов Российской Федерации;

Тулин Дмитрий Владиславович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;

Уэллс Надя – Независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению;

Швецов Сергей Анатольевич – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации.

В состав Ревизионной комиссии избраны:

Бородина Наталья Петровна – Заместитель директора Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации;

Волков Владимир Михайлович – Заместитель главного бухгалтера Центрального банка Российской Федерации – заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности;

Литвинова Ирина Борисовна – Начальник Управления аудита бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации;

Доманская Татьяна Анатольевна – Начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ПАО Сбербанк;

Исаханова Юлия Юрьевна – Старший управляющий директор – начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ПАО Сбербанк;

Миненко Алексей Евгеньевич – Управляющий директор, заместитель главного бухгалтера – заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО Сбербанк;

Ревина Наталья Владимировна – Старший управляющий директор – директор Департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк.

Собранием утверждены изменения в Устав банка, размер базового вознаграждения членам Наблюдательного совета, внесены изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета, а также одобрен договор страхования ответственности членов Наблюдательного совета, членов исполнительных органов и иных лиц в соответствии с договором страхования как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.