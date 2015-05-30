Сбербанк пошел на значительное сокращение дивидендов

Акционеры Сбербанка согласились пойти на сокращение дивидендных выплат. Как сообщил корреспондент «Золотого Рога» с места события, банк потратит на дивиденды лишь 3,5% чистой прибыли по МСФО.

Герман Греф объяснил, что размер дивидендов снижен из-за необходимости поддержания достаточности капитала и акционеры согласились с доводами главы Сбербанка. Дивидендные выплаты по итогам 2014 года утверждены в размере 45 коп. на акцию.

Всего банк выплатит акционерам 10,16 млрд руб., что составляет около 3,5% чистой прибыли по МСФО за 2014 год.

Напомним, год назад утвержденные дивиденды были в семь раз выше нынешних и составляли 3,2 рубля на акцию. На их выплату пошло 20% чистой прибыли по МСФО, или 72,28 млрд руб.

До этого меньше всего банк заплатил акционерам в 2001 году — 6% от прибыли.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.