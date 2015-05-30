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Рубль снова показал свою силу
Рубль сменил сегодня негативную динамику на незначительный рост. Поводом для этого стали действия Банка России и динамика нефтяных котировок, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Нефть сорта Brent после неожиданного снижения ( -2,8 млн баррелей) запасов в американских нефтехранилищах по данным Минэнерго США, снова торгуется выше 63 долларов за баррель, а ЦБ РФ накануне впервые купил меньше иностранной валюты для пополнения международных резервов. В частности, было куплено 150 млн долларов, в то время как ранее покупки осуществлялись на 200 млн долларов ежедневно.
Таким образом, пара доллар/рубль еще накануне достигла основной цели роста в районе отметки 53 и в ближайшее время может немного скорректироваться.
Во второй половине дня драйвером для движения на валютном рынке будет блок макроэкономической статистики из США. Наибольший интерес здесь будут представлять данные по ВВП США за первый квартал текущего года, а также индекс потребительского доверия за май.
Иван КОПЕЙКИН, эксперт БКС Экспресс, специально для газеты «Золотой Рог», Владивосток.
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