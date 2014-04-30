Освобождение от уплаты налога на имущество физлиц сохранится только для одного объекта

Минфин РФ предлагает сохранить существующие у граждан льготы по налогу на имущество физлиц при переходе на налог на недвижимость физлиц на федеральном уровне, но только для одного объекта недвижимости.

Так, освобождение от уплаты налога граждане смогут получить по их выбору по одному из объектов капитального строительства каждой из трех категорий - жилое помещение, жилой дом на садовом или дачном земельном участке, нежилое помещение, - находящихся в собственности гражданина и не используемых в предпринимательской деятельности.

Новые принципы налогообложения недвижимого имущества физических лиц вступят в силу с 1 января 2015 года. Налоговый кодекс РФ будет дополнен новой главой «Налог на недвижимое имущество физических лиц», налоговой базой по которому будет кадастровая стоимость недвижимого имущества.

Новый налог на недвижимое имущество получат возможность вводить органы местного самоуправления в тех субъектах РФ, где региональным законом будет отменен действующий налог на имущество физлиц. Региональные власти получат возможность отменять этот налог на своей территории в период с 2015 по 2019 годы. Принять такое решение они смогут только после утверждения результатов государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства.

С 1 января 2020 года налог на имущество физлиц будет отменен на всей территории РФ.

Налогом на недвижимое имущество будут облагаться здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства, единые недвижимые комплексы.

При этом по налогу предусматриваются вычеты в размере стоимости 20 кв. м площади объекта - для квартир и комнат, 50 кв. м - для жилых домов и в размере 1 млн рублей - для единых недвижимых комплексов. Органы местного самоуправления смогут увеличивать размеры этих вычетов.

Муниципалитеты получат право устанавливать любые льготы в отношении граждан и любого количества объектов недвижимого имущества.

Ставки налога на недвижимость будут устанавливаться решениями муниципалитетов в пределах установленных Налоговым кодексом ограничений: до 0,1% - для жилых помещений, жилых домов на садовых и дачных земельных участках, жилых объектов незавершенного строительства и единых недвижимых комплексов жилого назначения, а также гаражей и машиномест, до 0,5% - для прочих объектов недвижимости.

Муниципалитеты могут дифференцировать ставки налога не только в зависимости от вида использования объектов недвижимости, их стоимости, но и от их расположения на территории муниципального образования.

Также предполагается объекты капитального строительства и незавершенного капитального строительства, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн рублей, облагать по ставке в размере от 0,5% до 1%.

Чтобы не допустить резкого роста налоговой нагрузки на граждан после введения налога на недвижимое имущество физических лиц, Минфин предлагает растянуть на 4-5 лет повышение налога, если после перехода на его исчисление на основании кадастровой стоимости его сумма повышается по сравнению с суммой налога на основании инвентаризационной стоимости. Например, если для налогоплательщика новый исчисленный налог превышает сумму существовавшего ранее налога по тому же объекту на 1 тыс. рублей, то в первый год к этому превышению применяется понижающий коэффициент 0,2, во второй - 0,4, третий - 0,6 и так далее до полного перехода к новым правилам.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.