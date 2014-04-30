Глава Citigroup не приедет на майский форум в Петербургe

Глава CitigroupInc. Майкл КОРБАТ отказался от участия в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума в мае, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение банка, полученное по электронной почте.

Американский банк, имеющий более 50 отделений в России, направит на форум других представителей, объявил Citi.

США грозятся ужесточить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине, при этом бывшие чиновники американской администрации называли наиболее сильной мерой воздействия, имеющейся в арсенале президента Барака ОБАМЫ, лишение РФ доступа к глобальным финансовым рынкам. К настоящему времени США ввели санкции против банка «Россия» и нескольких десятков российских политиков и бизнесменов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.