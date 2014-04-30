Российские власти ускорили создание собственной НПС

Госдума в третьем чтении одобрила создание национальной платежной системы. В создании НПС примет участие Банк России, а знаком обслуживания НПС станет символ рубля.

В качестве организационной формы для системы было выбрано открытое акционерное общество (100% акций будет принадлежать Центробанку).

Регулятор будет сохранять полный контроль над оператором НПС (расчетно-клиринговым центром) в течение двух лет после запуска системы. Затем Банк России получит право продать часть своих долей, однако покупатель сможет приобрести не более 10% акций оператора. Стратегия НПС будет разрабатываться советом директоров. Его численность составит девять человек.

Принятый Госдумой закон оговаривает понятия «национально значимая платежная система» и «иностранная платежная система». Для тех платежных систем, которые не относятся к национально значимым, предусмотрена уплата Банку России обеспечительного взноса. Он будет распространен и на международные платежные системы, клиринг и процессинг которых расположены за пределами России.

В наиболее уязвимом положении после принятия Госдумой закона о НПС оказались крупнейшие международные платежные системы - MasterCard и Visa. В MasterCard после голосования в нижней палате парламента заявили о своей «глубокой озабоченности». Компания отметила, что работает над оценкой возможных последствий принятия закона.

Ранее Visa уже предупреждала, что ее бизнес может пострадать от санкций, наложенных на Россию. В компании сообщили, что оказались зажаты между политиками США и России. «Мы оказались зажаты между политикой США и политикой России. У нас в России выпущено 100 млн карт, и никто, в том числе русские, не может быть заинтересован в том, чтобы люди больше не могли ими пользоваться», - подчеркнул директор Visa по финансовым вопросам Байрон ПОЛЛИТТ, передает Bloomberg.

Ускоренное принятие Госдумой законопроекта о НПС (25 апреля состоялись второе и третье чтения) может быть связано с выступлением президента России Владимира ПУТИНА на медиафоруме «Общероссийского народного фронта». Глава государства сказал, что Москва не будет накладывать санкции на Visa и MasterCard, однако отметил, что они «подвержены сильному политическому влиянию», а Россия находится в полной зависимости от международных платежных систем. По словам президента, Visa и MasterCard контролируют до 90% российского рынка.

Российские власти ускорили создание собственной НПС после того, как в марте Visa и MasterCard перестали оказывать услуги по проведению платежей для банка «Россия», СМП банка и ряда других кредитных учреждений в связи с вводом санкций против акционеров этих финорганизаций. Позднее, по сообщению СМП банка, международные платежные системы признали свою ошибку и сняли ограничения на проведение операций по его картам.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.