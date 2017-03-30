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Такого курса доллара не было уже два года
Курс доллара сегодня на торгах Московской биржи снизился до 56 рублей 36 копеек. Таким образом, обновился минимум июля 2015 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В момент открытия торгов американская валюта впервые за более чем полтора года стала стоить дешевле 56 рублей 55 копеек.
Евро тоже подешевел на 26 копеек. За него дают сейчас 60 рублей 66 копеек.
По мнению экспертов, рубль идет вверх параллельно с ценой на "черное золото". Так, майские фьючерсы эталонной марки Brent повысились сегодня в цене на 0,23 процента, и за них стали давать 52 доллара 54 цента за баррель.
Напомним, что, как уже сообщала деловая газета "Золотой Рог", аналитики французского банка Societe Generale (SG) предсказали, что рубль может укрепиться до отметки 48 рублей за доллар.
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