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Рублю предсказали рост до 48
Аналитики французского банка Societe Generale (SG) предсказали, что рубль может укрепиться до отметки 48 рублей за доллар, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По их оценкам, пишет Finanz.ru, общий тренд в паре доллар-рубль "остается нисходящим. Отрезки роста доллара пока представляют из себя лишь коррекционные паузы в этой тенденции.
Ключевой для российского валютного рынка является отметка 56 рублей за доллар, к которой курс впервые за 1,5 года вплотную приблизился в середине февраля. Если доллар опустится ниже 56, то следующей целью ралли станет отметка 48,8 рубля - уровне ноября 2014 года, а также на пике укрепления в мае 2015-го. Потенциал роста доллара ограничен уровнем 62 рубля, отмечают в SG.
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Значит и юань подешевеет. . . . . это хорошо. . .