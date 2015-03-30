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Visa не успеет перевести процессинг на НСПК к 1 апреля
Visa не успевает к 1 апреля полностью перевести процессинг внутрироссийских транзакций на платформу Национальной системы платежных карт. Об этом заявил Владимир Комлев, глава НСПК, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
«С платежными системами Visa и MasterCard немного разные ситуации. С MasterCard проект сделан, все банки подключены. С Visa есть полноценный согласованный план, мы понимаем, как в рамках него будем работать. Сейчас идет сертификация, это десятки банков, которые сертифицированы на подключение к нашему процессингу в рамках платежной системы Visa. Планируем полноценно завершить в кратчайшие сроки, речь идет об 1-2 месяцах», – сказал он журналистам.
Пока не известно, будет ли Visa уплачивать обеспечительный взнос, передает «Интерфакс».
Ранее международная платежная система Visa заявляла, что активно работает с Национальной системой платежных карт и ЦБ РФ над завершением перевода процессинга в РФ. Однако в прессе появилась информация, что Visa и MasterCard могут не успеть перевести обработку операций по картам в Россию до 31 марта 2015 года, как того требует законодательство, и платежным системам придется внести обеспечительные взносы, которые оцениваются в 950 млн. долларов для Visa и 500 млн. долларов для MasterCard.
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