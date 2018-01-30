Налоговая служба собирается простить долги приморцам

Задолженность за транспортный и земельный налоги гражданам могут списать, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

28 декабря 2017 года принят Федеральный закон №436-ФЗ, который предусматривает амнистию для физических лиц. Подлежит списанию недоимка по трем налогам: транспортному, налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, образовавшаяся на 1 января 2015 года.

Задолженность по налогам будет списана вместе с начисленными на нее пенями и штрафами. Решение о списании принимается налоговым органом с указанием данных о налогоплательщике - физическом лице и списываемой сумме задолженности. Процедура списания задолженности будет проводиться налоговым органом самостоятельно и не требует обращения в налоговый орган физического лица.

По словам начальника отдела работы с налогоплательщиками Управления ФНС России по Приморскому краю Ирины ТАБАКОВОЙ, настоящее время налоговые органы проводят сверку образовавшейся задолженности по всем имущественным налогам физических лиц. Об окончании процедуры списания задолженности по налогам, числящейся за физическими лицами, будет сообщено в СМИ.

Также о результатах списания задолженности налогоплательщики – физические лица смогут узнать из сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России или обратившись с письменным заявлением в налоговый орган по месту регистрации.