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S&P понизило рейтинги пяти регионов России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в четверг понизило рейтинги Башкирии, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа, а также города Сургут и ухудшило прогнозы рейтингов Челябинской и Новосибирской областей. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-релиз агентства.
Рейтинги Башкирии, ХМАО, ЯМАО и Сургута были снижены с "BBB-" до "BB+" с "негативным" прогнозом. Их рейтинги по национальной шкале были ухудшены с "ruAAA-" до "ruAA+".
Для рейтингов Челябинской и Новосибирской областей, уже находившихся на уровне "BB+/ruAA+", прогноз ухудшен со "стабильного" до "негативного" уровня.
Эти рейтинговые действия последовали за снижением суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации с "BBB-" до "BB+" с "негативным" прогнозом 26 января 2015 года.
Согласно методологии агентства, рейтинги местных и региональных образований могут быть выше рейтингов государства при условии выполнения определенных критериев. Аналитики S&P полагают, что российские города и регионы этим критериям не соответствуют.
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