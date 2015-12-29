Рубль в новогоднем полете

Российская валюта продолжает снижаться на торгах Московской бирже. Сегодня евро подскочил выше психологически важной отметки в 80 рублей, после чего сдал назад, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В 11:58 мск доллар торговался в районе 72,82 рубля, прибавив к предыдущему закрытию 59,5 копеек, продолжая обновлять максимумы конца 2014 года.

Евро поднялся до 80,02 рубля, прибавив 80 копеек и достигнув максимума с августа 2015 года, то есть за четыре месяца. Однако евро быстро перешел к снижению и в 13-18 он находился на отметке 79,83 рубля.

Тренд на повышение как доллара, так и евро, идет четвертые торги подряд. Это происходит на фоне продолжающегося снижения цен на нефть, а также за счет увеличения покупки валюты перед новогодними каникулами после завершения налоговых выплат.

Официальный курс валют, установленный Банком России на среду, 30 декабря, составляет 72,5066 рубля за доллар ( +1 руб. 72,01 коп. ), 79,5470 рубля за евро ( +1 руб. 94,38 коп.).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.