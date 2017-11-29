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Ипотеку для семей с двумя и тремя детьми компенсируют
Семьи, в которых в ближайшие 5 лет появится второй и третий ребенок, смогут рассчитывать на господдержку ипотечного кредитования, заявил Президент России Владимир Путин, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.
Президент России Владимир ПУТИН предложил запустить программу субсидирования ипотечных кредитов для россиян, в семьях которых до 2022 года появится второй или третий ребенок, передает «Интерфакс». Такое заявление он сделал во время заседания координационного совета по реализации национальной стратегии в интересах детей на 2012–2017 годы.
«Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых», - сказал Путин. По словам президента России, возможностями специальной программы ипотечного кредитования смогут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 года родится второй или третий ребенок.
Программа будет носить срочный характер: семьи с двумя детьми смогут рассчитывать на поддержку государства в течение трех лет, семьи с тремя детьми — в течение пяти лет. По данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотеке сейчас составляет 10,5%, указал глава государства. Если семья со вторым или третьим ребенком возьмет ипотеку по этой ставке, то с оплатой доли в 4,5% поможет государство, а семье останутся 6%. «По оценке Минстроя, в предстоящие пять лет эта программа может охватить свыше 500 тыс. семей», — резюмировал Путин.
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