Рубль может укрепиться к доллару в ближайшие две недели до нового максимума

Аналитики Sberbank CIB положительно оценивают перспективы рубля до конца года и не исключают, что пара доллар/рубль достигнет нового минимума, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В то же время опережающая динамика рубля в значительной степени будет зависеть от исхода саммита ОПЕК, а также от того, состоится ли приватизация «Роснефти» и как она будет профинансирована, говорится в обзоре компании. Об этом пишет портал «Банки.Ru».

После победы Дональда Трампа на выборах президента в США, как отмечают аналитики, доллар значительно укрепился на фоне ожиданий, что администрация нового президента будет проводить стимулирующую бюджетную политику. Рост доллара против валют развивающихся рынков был обусловлен опасениями, что усилится протекционизм и произойдет разворот глобальной интеграции.

Ранее в Sberbank CIB прогнозировали, что к концу года пара доллар/рубль снизится до отметки 61. Такой прогноз был основан на ожиданиях, что глобальный фон останется благоприятным при победе Хиллари Клинтон и рубль будет очень привлекателен как валюта для сделок carry trade с учетом сохранения жесткой политики ЦБ РФ. «Мы полагали, что дополнительную поддержку российской валюте могут оказать благоприятный исход саммита ОПЕК 30 ноября и высокий локальный спрос на рубли (в основном в преддверии приватизации «Роснефти)», — поясняют аналитики.

Победа Дональда Трампа поставила под сомнение прогнозы, предполагавшие, что рынок будет положительно настроен в отношении рисков. Теперь прогноз снижения пары доллар/рубль до 61 в Sberbank CIB называют «чрезмерно амбициозным», но полагают, что рубль еще может укрепиться в ближайшие недели. Такая динамика будет резко контрастировать с тем, что происходило в аналогичный период в предыдущие два года, добавляют аналитики.