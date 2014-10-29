Агентство Fitch понизило рейтинги еще трех российских банков

Международное агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента трех российских финансовых учреждений: ХКФ Банка, "Русского стандарта" и "Восточного экспресса". Данные кредитные организации входят в топ-30 российских банков, передает РИА Новости.

Рейтинг ХКФ Банка был понижен до "BB-" c "BB", рейтинги банков "Русский стандарт" и "Восточный экспресс" - до "B" с "B+". Прогнозы по всем рейтингам негативные.

"Негативный прогноз отражает возможное сохранение качества активов и показателей деятельности на низком уровне, учитывая спад в российской экономике", - рассказали специалисты Fitch.

ZRPRESS.RU, Владивосток.