Правительство предлагает начислять пенсии от балды

Помимо повышения пенсионного возраста, предполагается еще и отмена баллов за отработанные годы

Два федеральных чиновника и привлеченный к обсуждениям в правительстве эксперт рассказали о планах кабмина изменить форму расчета страховых пенсий. Об этом пишут «Ведомости».

Уточняется, что речь идет об одной из мер развития системы пенсий, которая указана в «Основных направлениях деятельности правительства» до 2024 года. Документ уже одобрен кабмином. Помимо повышения пенсионного возраста, власти решили усовершенствовать «основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия».

По словам одного из источников, имеется в виду отмена балльной пенсионной формулы. Другие источники эту информацию не подтвердили, но рассказали, что речь шла об улучшении расчета пенсий.

Как отмечается, для получения страховой пенсии нужно достичь пенсионного возраста, иметь определенный трудовой стаж, а также набрать нужное количество пенсионных баллов. Эти баллы переводятся в рубли в соответствии с определенной правительством «стоимостью». К этой сумме добавляется фиксированная выплата.

Согласно данным ПФР на 1 января этого года, для получения страховых выплат нужно набрать 13,8 баллов и иметь девятилетний стаж. При этом стоимость балла составляет 81,49 руб., а фиксированная выплата ровняется 4982,9 руб.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об изменении пенсионной системы.