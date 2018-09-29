www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.59 р. 100 JPY: 57.83 р.
EUR: 76.23 р. 10 CNY: 95.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Страхование
Распечатать

Правительство предлагает начислять пенсии от балды

29 Сентября 2018, 10:24 | В России

Помимо повышения пенсионного возраста, предполагается еще и отмена баллов за отработанные годы

Два федеральных чиновника и привлеченный к обсуждениям в правительстве эксперт рассказали о планах кабмина изменить форму расчета страховых пенсий. Об этом пишут «Ведомости».

Уточняется, что речь идет об одной из мер развития системы пенсий, которая указана в «Основных направлениях деятельности правительства» до 2024 года. Документ уже одобрен кабмином. Помимо повышения пенсионного возраста, власти решили усовершенствовать «основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия».

По словам одного из источников, имеется в виду отмена балльной пенсионной формулы. Другие источники эту информацию не подтвердили, но рассказали, что речь шла об улучшении расчета пенсий.

Как отмечается, для получения страховой пенсии нужно достичь пенсионного возраста, иметь определенный трудовой стаж, а также набрать нужное количество пенсионных баллов. Эти баллы переводятся в рубли в соответствии с определенной правительством «стоимостью». К этой сумме добавляется фиксированная выплата.

Согласно данным ПФР на 1 января этого года, для получения страховых выплат нужно набрать 13,8 баллов и иметь девятилетний стаж. При этом стоимость балла составляет 81,49 руб., а фиксированная выплата ровняется 4982,9 руб.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об изменении пенсионной системы.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: 65  возраст  стаж  пенсия  ПФР  мужчина  средний возраст  баллы  медведев  63  срок  реформа  пенсионный фонд  госдума  женщина  дожитие  правительство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru