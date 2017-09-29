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Рубль плевать хотел на нефть
Черное золото немного подешевело, а российская валюта продолжает укрепляться
Сегодня: Реформа Трампа, ВВП США, Brent снижается, конец 3К17. Мировые рынки по большей части внимательно изучили план налоговой реформы Трампа и, несмотря на отсутствие подробностей, ставят на то, что преобразования в налоговой сфере будут способствовать росту американской экономики с последующим позитивным влиянием на мировую экономику в целом, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Дополнительную поддержку оказывают макроданные из США (рост ВВП во 2К17 превысил ожидания) и цены на нефть, которые закрепились выше $57 за барр. на фоне признаков успешной ребалансировки рынка и потенциальных перебоев в поставках из-за угрозы Турции перекрыть нефтепровод. Сегодняшние торги станут последней сессией в третьем квартале, что обычно подразумевает window dressing.
Рост в США и Азии. Американский рынок акций завершил вчерашний день в плюсе на фоне объявления налоговой реформы Трампа (DJIA +0.18%, S&P 500 +0.12%, NASDAQ без изменений). Азиатские индексы сегодня утром находятся на положительной территории (Hang Seng +0.33%, Shanghai +0.25%, Nikkei +0.02%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.05%). Фьючерс на Brent торгуются на уровне $57.55 за барр. – ниже открытия.
Вчера: Снижение на открытии, волатильность в течение сессии. В начале торгов рисковые активы и «нефтяные быки» оказались под давлением укрепившегося доллара США. Впоследствии котировки Brent начали расти на фоне опасений, связанных с угрозой Турции перекрыть нефтепровод, по которому поставляется нефть из Иракского Курдистана (экспортирует около 500 000-550 000 барр. в сутки – значительный объем), после голосования за независимость региона. Мы также отмечаем усиление ожиданий третьего повышения ставки ФРС в текущем году после выхода данных по росту ВВП США за 2К17 (3.1% г/г), превысивших ожидания.
По итогам дня: Цены на нефть Brent снизились (-0.19% до $57.5 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 57.92, РТС (-0.12%), ММВБ-50 (-0.46%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС Глобал Маркетс, специально для Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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