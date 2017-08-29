Корейская угроза еще больше укрепила рубль

благоприятном уровне и сегодня утром растут (выше $52 за барр.) на фоне перебоев в поставках в Колумбии и Ливии, а также ослабления доллара, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Тем не менее, не стоит забывать, что спрос на российские активы может оказаться под давлением (как, впрочем, и мировые фондовые индексы) вследствие запуска Пхеньяном баллистической ракеты, которая пролетела над Японией и упала в море, что усиливает напряженность между США и Северной Кореей, а также создает риск непредвиденных последствий. Также вчера президент США Трампа подтвердил свою точку зрения, что отношения между Россией и США рано или поздно нормализуются – эти слова, хотя и вряд ли смогут повлиять на ход торгов, безусловно, представляют интерес.

Смешанная динамика в США и Азии. DJIA -0.02%, S&P +0.05%, NASDAQ +0.28%; Азия (Hang Seng -0.36%, Shanghai +0.06%, Nikkei -0.56%), фьючерсы на S&P (-0.66%). Brent торгуется на уровне $52.07 – выше открытия.

Вчера: Перспективы Brent и ликвидность. Сочетание сигналов о восстановлении баланса нефтяного рынка и ожиданий продолжения вливаний ликвидности ФРС и ЕЦБ повысило котировки Brent и спрос на рисковые активы.

По итогам дня: Цены на нефть Brent ( -0.57% до $52.1 за барр.), рубль укрепился к доллару до 58.44, РТС (+0.78%), ММВБ-50 (+0.40%).