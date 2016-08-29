Более половины россиян считают банкноты в 200 и 2000 рублей ненужными

Завтра, во вторник 30 августа, заканчивается второй этап голосования за города и символы России, которые будут размещены на новых купюрах в 200 и 2000 рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Новые банкноты ЦБ планирует ввести в обращение в будущем году. На втором этапе в результате опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) будет составлен шорт-лист из 10 лидеров по популярности у россиян. Однако, как выяснилось в ходе другого опроса, который провел Аналитический центр НАФИ, более трети россиян не знают о том, что в России вводятся новые банкноты двух номиналов, пишут «Известия». А среди тех, кто информирован об этом, каждый четвертый не смог назвать номиналы этих банкнот. При этом подавляющее большинство россиян считают, что в выпуске новых номиналов нет необходимости.

В этом году у россиян появилась возможность выбрать два города и их символы, которые будут изображены на новых купюрах номиналом в 200 и 2000 рублей. Регулятор объявил открытый конкурс, которой проходит в три этапа. На первом — люди предлагали свои города и их символы. На втором — ФОМ проводит опрос (завершится 30 августа), в результате которого определятся 10 фаворитов. На третьем (5 сентября — 5 октября) — россияне из полуфиналистов отберут два города и четыре символа. А уже 7 октября будет объявлен результат.

Как показал опрос НАФИ, люди в принципе неплохо информированы о том, что Центробанк планирует выпустить банкноты новых номиналов. Так, две трети россиян в курсе выпуска новых банкнот (64%): более трети лишь в общих чертах наслышаны (38%), а каждый четвертый (26%) хорошо об этом знает. Впервые об этом узнали в ходе опроса 36% респондентов.

— Средства массовой информации активно освещали новость о введении в оборот новых банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей, что объясняет высокий уровень информированности об этом россиян, — отмечает гендиректор НАФИ Гузелия Имаева.

Наиболее информированными оказались жители городов-миллионников (44% знают хорошо и только 25% впервые слышат), а наименее — жители столиц (только 7% хорошо осведомлены и 44% никогда не слышали).

О меньшем интересе к новым деньгам со стороны столичных жителей свидетельствуют и результаты первого тура конкурса по выбору городов. В нем приняли участие 1,117 млн человек, которые предлагали свои варианты городов и их символов для купюр. Во второй тур вышли 49 городов, среди которых не представлены ни Москва, ни Санкт-Петербург. При этом важно отметить, что 14% (об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе регулятора) граждан, которые проголосовали в первом туре, сделали это при помощи SMS. Что потребовало финансовых затрат, пусть и небольших. Так, по расчетам «Известий» на основании количества проголосовавших и стоимости сообщений получилось, что в общей сложности голосование в первом туре обошлось россиянам почти в 280 тыс. рублей.

Любопытно, что из тех граждан, которые оказались в курсе введения новых банкнот, нашлось достаточно много тех, то не смог назвать номиналы. Примерно каждый четвертый опрошенный затруднился ответить на этот вопрос. При этом 66% информированных о нововведении указали 2000 рублей, 60% — 200 рублей. Стоит отметить, что 3% называли номиналы в 10 тыс. рублей, некоторыми были также указаны 20 тыс., 300 рублей и др.

Более чем у половины опрошенных возникли и трудности с ответом на вопрос, какое ведомство занимается выпуском новых банкнот. Только 49% респондентов заявили, что это Центробанк. Больше всего правильных ответов было получено от жителей малых городов (77%) и в обеих столицах (68%), а меньше всего — на селе (36%). Минфину приписали полномочия по выпуску купюр 15% опрошенных, Сбербанку — 9%, правительству РФ — 5%.

В то же время подавляющее число (59%) россиян заявило о том, что во введении новых банкнот нет необходимости и с их появлением ничего не изменится, 12% затруднились дать оценку нововведению. И лишь 29% опрошенных сочли, что новые банкноты необходимы и расчеты будут более удобными.

Когда в апреле председатель Банка России Эльвира Набиуллина анонсировала выпуск банкнот новых номиналов, то пояснила, что как раз их появление может упростить расчеты граждан за товары и услуги. По ее словам, значительная часть платежей находится в интервале между 100 и 500 рублями, а также 1 тыс. и 5 тыс. рублей.

— Каждый второй опрошенный не видит необходимости в банкнотах новых номиналов. Это, возможно, связано с отсутствием у наших граждан опыта обращения с «новыми» деньгами и изменением привычных для них вещей. Спустя год-полтора после нововведения мы с большой вероятностью увидим противоположную картину, когда банкноты с новым номиналом станут неотъемлемой частью повседневной жизни россиян, — комментирует Гузелия Имаева.

Действительно, появление новых банкнот требует не только времени на то, чтобы к ним привыкнуть, но зачастую сопровождается трудностями в использовании. Например, возникают сложности с банкоматами, которые могут не принимать деньги с новыми защитными признаками. Недавно в интервью «Известиям» гендиректор Гознака Аркадий Трачук говорил, что под любые новые банкноты банкоматы необходимо настраивать. И поскольку Гознак до выхода купюр в обращение не раскрывает их защитные признаки, банкам нужно будет время для того, чтобы подстроить технику.

При этом Аркадий Трачук сообщил, что предприятие уже активно готовится к выпуску купюр, внимательно наблюдает за тем, что происходит на конкурсном отборе. И одновременно подбирает защитные элементы, которые с точки зрения Гознака должны туда войти. Он подчеркнул, что новые защитные признаки в купюрах номиналов 200 и 2000 рублей будут точно, поскольку эти банкноты могут стать прототипом усовершенствования всего денежного ряда.