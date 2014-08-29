Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Яндекс.Деньги" поделит своих клиентов на пассивных и активных
С 25 сентября компания «Яндекс.Деньги» начнет взимать абонентскую плату с пользователей, которые 2 года не пользовались своим счетом. Предупреждение об этом администрация платежного сервиса разослала пассивным пользователям. В пресс-службе «Яндекс.Денег» эту информацию подтвердили. Об этом пишет Zrpress.Ru со ссылкой на "Известия".
«Мы хотим, чтобы в ближайший месяц вы потратили часть этих денег (или всю сумму) на что-нибудь полезное. Или хотя бы сообщили, что собираетесь — тогда списание можно отложить, — говорится в сообщении компании. — Если вы не откликнетесь, после 25 сентября мы будем ежемесячно списывать абонентскую плату — 270 рублей, пока вы не начнете использовать кошелек или не обнулится баланс».
В пресс-службе компании заявили, что данная мера направлена на борьбу с так называемыми мертвыми душами.
— «Мертвые души» — проблема для любого бизнеса, и компании стараются минимизировать количество неактивных счетов, во многом за счет того, что с самого начала (как банки) вводят абонентскую плату за обслуживание счета или берут ее постфактум за неактивность — например, как сотовые операторы или другие платежные сервис, — поясняют в пресс-службе «Яндекс.Деньги». — Мы несем за эти кошельки ответственность — финансовую, техническую (в том числе связанную с безопасностью), правовую. Тем не менее «Яндекс.Деньги» стараются дать пользователям достаточно времени для того, чтобы избежать оплаты за неактивный кошелек, за месяц информируя пользователя о том, что для его кошелька появляется абонентская плата. Чтобы списания не произошло, ему достаточно будет уведомить нас любым способом — по электронной почте или телефону, или все-таки перевести кошелек в статус «активный», заплатив за любую из десятков тысяч услуг, доступных через «Яндекс.Деньги».
В пресс-службе платежного сервиса уверили, что вгонять пользователей в «минус» не будут, деньги будут сниматься до тех пор, пока сумма на счету пользователя не достигнет нуля.
«Яндекс.Деньги» — сервис онлайн-платежей, созданный интернет компанией «Яндекс» в 2002 году. В декабре 2012-го Сбербанк купил 75% доли в уставном капитале «Яндекс.Денег» за $60 млн, при этом «Яндекс» сохранил блокирующий пакет (25% плюс один рубль)
Похожие меры применяют и другие платежные системы: например, в QIWI, если пользователей не активен на протяжении шести месяцев, то ему начисляется абонентская плата 10 рублей в сутки. На сервисе «Деньги@Mail.ru», если активности не будет 1 год, то абонентская плата составит 350 рублей в год. В «Тинькофф Мобильный Кошелек» в случае пассивности пользователя в течение 180 дней абонентская плата составит 10 рублей в день.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- Рубль резко падает из-за конфликта в Азовском море
- К концу года доллар может стоить свыше 70 рублей
- Подсчитано, сколько будет стоить рубль следующей весной
- Реальные доходы россиян продолжают стремительно падать
- Рубль подвис в неопределённости
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- С нового года в России доллару не поздоровиться
- Инфляция в 2 раза превысит прогнозируемые цифры
- В России начала стремительно падать реальная зарплата населения
Новости раздела
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- С пенсионерами рассчитаются досрочно
- Сбербанк запретит переводы на карты по номеру телефона
- Рубль резко падает из-за конфликта в Азовском море
- Банкоматы вместо карт будут принимать вены
- К концу года доллар может стоить свыше 70 рублей
- Отозвана лицензия у банка, подпадающего под санкции против Северной Кореи
- Крупный банк оставил вкладчиков ни с чем
- Средний размер ипотечного кредита вырос до 2,19 миллионов рублей
- Госдума: россиянам лучше самим позаботиться о старости
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- Муниципальный автопарк Хабаровска пополнился новыми автобусами на газовом ходу
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- Шойгу пообещал разобраться с беспределом в военных городках Приморья
- Жители Приморья рассказали, как отмечают Новый год на работе
- Эсминец ВМС США приблизился к Владивостоку на критическое расстояние
- Дальний Восток "переехал" на Тверскую площадь в Москве
- Строительство международного моста через Амур по обеим сторонам границы идет по графику