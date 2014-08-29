"Яндекс.Деньги" поделит своих клиентов на пассивных и активных

С 25 сентября компания «Яндекс.Деньги» начнет взимать абонентскую плату с пользователей, которые 2 года не пользовались своим счетом. Предупреждение об этом администрация платежного сервиса разослала пассивным пользователям. В пресс-службе «Яндекс.Денег» эту информацию подтвердили. Об этом пишет Zrpress.Ru со ссылкой на "Известия".

«Мы хотим, чтобы в ближайший месяц вы потратили часть этих денег (или всю сумму) на что-нибудь полезное. Или хотя бы сообщили, что собираетесь — тогда списание можно отложить, — говорится в сообщении компании. — Если вы не откликнетесь, после 25 сентября мы будем ежемесячно списывать абонентскую плату — 270 рублей, пока вы не начнете использовать кошелек или не обнулится баланс».

В пресс-службе компании заявили, что данная мера направлена на борьбу с так называемыми мертвыми душами.

— «Мертвые души» — проблема для любого бизнеса, и компании стараются минимизировать количество неактивных счетов, во многом за счет того, что с самого начала (как банки) вводят абонентскую плату за обслуживание счета или берут ее постфактум за неактивность — например, как сотовые операторы или другие платежные сервис, — поясняют в пресс-службе «Яндекс.Деньги». — Мы несем за эти кошельки ответственность — финансовую, техническую (в том числе связанную с безопасностью), правовую. Тем не менее «Яндекс.Деньги» стараются дать пользователям достаточно времени для того, чтобы избежать оплаты за неактивный кошелек, за месяц информируя пользователя о том, что для его кошелька появляется абонентская плата. Чтобы списания не произошло, ему достаточно будет уведомить нас любым способом — по электронной почте или телефону, или все-таки перевести кошелек в статус «активный», заплатив за любую из десятков тысяч услуг, доступных через «Яндекс.Деньги».

В пресс-службе платежного сервиса уверили, что вгонять пользователей в «минус» не будут, деньги будут сниматься до тех пор, пока сумма на счету пользователя не достигнет нуля.

«Яндекс.Деньги» — сервис онлайн-платежей, созданный интернет компанией «Яндекс» в 2002 году. В декабре 2012-го Сбербанк купил 75% доли в уставном капитале «Яндекс.Денег» за $60 млн, при этом «Яндекс» сохранил блокирующий пакет (25% плюс один рубль)

Похожие меры применяют и другие платежные системы: например, в QIWI, если пользователей не активен на протяжении шести месяцев, то ему начисляется абонентская плата 10 рублей в сутки. На сервисе «Деньги@Mail.ru», если активности не будет 1 год, то абонентская плата составит 350 рублей в год. В «Тинькофф Мобильный Кошелек» в случае пассивности пользователя в течение 180 дней абонентская плата составит 10 рублей в день.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.