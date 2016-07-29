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Банк России примет решение по ключевой ставке сегодня

29 Июля 2016, 13:00 | В России
Сегодня, 29 июля, на заседании Совета директоров ЦБ РФ будет принято решение по ключевой ставке, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
 
Напомним, с июня 2016 года ее величина составляет 10,5%. Большинство экспертов, опрошенных федеральными СМИ, полагают, что регулятор сохранит ключевую ставку на нынешнем уровне.

На ближайшем заседании ключевая ставка останется на текущем уровне, в данном ключе более важным для рубля будет общий информационный посыл от представителей Банка России, прогнозирует Козловский. «По итогам заседания ЦБ возможно локальное укрепление рублевых пар, однако общий фон для российской валюты негативный из-за снижения нефтяных котировок», — заявил эксперт.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: ключевая ставка  Банк России 



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