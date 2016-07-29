Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В России создадут новый вид банков
29 Июля 2016, 10:55 | В России
Центробанк России разработал законопроект, предполагающий введение нового вида кредитной организации — регионального банка. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сайт регулятора.
Стать региональными банками смогут те организации, которые имеют капитал не менее 300 млн руб. и чьи активы составляют не более 7 млрд руб.
Региональные банки будут функционировать в конкретных регионах и не смогут открывать филиалы за пределами обозначенных территорий, проводить трансграничные операции и операции с нерезидентами. Также банки должны будут осуществлять межбанковские операции через центрального контрагента.
Стать региональными банками смогут те организации, которые имеют капитал не менее 300 млн руб. и чьи активы составляют не более 7 млрд руб.
Региональные банки будут функционировать в конкретных регионах и не смогут открывать филиалы за пределами обозначенных территорий, проводить трансграничные операции и операции с нерезидентами. Также банки должны будут осуществлять межбанковские операции через центрального контрагента.
ЦБ планирует ввести для региональных банков послабления: для них сократят число обязательных нормативов до пяти и будут упрощены требования к раскрытию информации. Такие послабления позволят региональным банкам уменьшить издержки и поспособствуют повышению доступности банковских услуг в России, поясняют в Центробанке
Ожидается, что из-за этого региональные банки станут мобильнее и оперативнее - с меньшим числом персонала. В результате, как полагают эксперты, доступность квалифицированных банковских услуг на территории России значительно повысится, а суррогатных кредитных учреждений станет меньше.
Автор:
Новости тематики
- Рубль готовится к обвалу
- В России предложено увеличить пенсии всем в среднем на 6200 рублей
- Россиянам повысят пенсии
- Доллар не падал так низко уже три года
- Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги Промсвязьбанка на уровне "Ba3"
- Банки получат доступ к 2-НДФЛ россиян в 2018 году
- В России должникам простят миллиарды рублей
- Трамп укрепляет рубль
- Как изменится рынок заемного капитала в 2017 году
- Коллекторы не смогут применять физическую силу и психологическое давление
Новости раздела
- Россияне скоро буду пользоваться банкоматами с новыми функциями
- В России введут новый налог для граждан
- Что теперь будет с рублем?
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Банки придут в села и деревни
- Рубль готов штурмовать этот важный показатель
- Рубль упадет и очень сильно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Что теперь будет с рублем?
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Митинг во Владивостоке собрал 300 человек, включая китайских туристов
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение
Loading...