В России создадут новый вид банков

ЦБ планирует ввести для региональных банков послабления: для них сократят число обязательных нормативов до пяти и будут упрощены требования к раскрытию информации. Такие послабления позволят региональным банкам уменьшить издержки и поспособствуют повышению доступности банковских услуг в России, поясняют в Центробанке

Ожидается, что из-за этого региональные банки станут мобильнее и оперативнее - с меньшим числом персонала. В результате, как полагают эксперты, доступность квалифицированных банковских услуг на территории России значительно повысится, а суррогатных кредитных учреждений станет меньше.

Стать региональными банками смогут те организации, которые имеют капитал не менее 300 млн руб. и чьи активы составляют не более 7 млрд руб.Региональные банки будут функционировать в конкретных регионах и не смогут открывать филиалы за пределами обозначенных территорий, проводить трансграничные операции и операции с нерезидентами. Также банки должны будут осуществлять межбанковские операции через центрального контрагента.