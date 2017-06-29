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Рубль опять погнал доллар вспять
Сегодня: Рынки готовы к росту. Позитивный отчет Минэнерго США о запасах энергоресурсов позволит рынкам сохранить позитивный настрой, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Тем не менее, хотя сокращение объемов добычи вызвало позитивную реакцию рынка, мы ожидаем, что эффект будет краткосрочным, поскольку главными факторами стали тропический шторм Синди в Мексиканском заливе и ремонтные работы на мощностях в Аляске, которые в ближайшие недели потеряют свою силу. При этом неожиданное сокращение запасов бензина может оказаться более фундаментальным драйвером роста, так как свидетельствует о начале роста спроса после слабого старта летнего сезона в США. Геополитический фон остается напряженным, однако фактически бессобытийным: официальное объявление ЕС о продлении санкций против России до 31 января 2018 г., решение о котором было принято неделей ранее, не вызвало никакой реакции.
Рост в США и Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день повышением (DJIA +0.68%, S&P 500 +0.88%, NASDAQ +1.43%). Азиатские индексы растут (Hang Seng +0.88%, Shanghai +0.32%, Nikkei +0.52%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.21%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $47.49 за барр. – выше открытия
Вчера: Сокращение объемов добычи в США простимулировало отскок нефтяных цен. Ухудшение перспектив роста мировой экономики и усиление напряженности в отношениях России и США были нивелированы заметным падением добычи нефти в США (на 100 тыс. барр. в сутки, крупнейшим за год) и сокращением запасов бензина.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (+2.73% до $47.4 за барр.), рубль укрепился к доллару до 59.26, РТС (-0.10%), ММВБ-50 (+0.69%).
Марк Брэдфорд, аналитик ФГ БКС, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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