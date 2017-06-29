Нефть прибавила, а рубль - ослаб

Сегодня: Сомнения в реализации программы Трампа, перспективах Китая. В свете менее оптимистичной оценки рядом представителей ФРС, включая Джанет Йеллен, состояния американской экономики усиливаются сомнения рынка в том, что обещанная Дональдом Трампом программа реформ и стимулирования роста может быть реализована в ближайшем будущем, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Повышению неопределенности также способствуют планы Китая по сокращению долговой нагрузки, что должно ограничить будущий рост второй крупнейшей в мире экономики, хотя пока макроданные выглядят вполне убедительно. Неоднозначные перспективы мировой экономики в сочетании с усилением напряженности в отношениях России и США задают негативный тон на открытии рынка сегодня.

Снижение в США и преимущественно в Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день в минусе (DJIA -0.46%, S&P 500 -0.81%, NASDAQ -1.61%). Азиатские индексы также по большей части находятся в отрицательной зоне (Hang Seng -0.36%, Shanghai +0.05%, Nikkei -0.34%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.02%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $46.54 за барр. – выше открытия.

Вчера: Смещение фокуса на рост нефтяных цен. Рынки быстро оправились после сообщений об аресте части активов АФК «Система» в рамках иска Роснефти, слушания по которому были перенесены на 12 июля. Внимание инвесторов переключилось на повышение нефтяных цен до уровня выше $46 за барр. (отчасти под влиянием слабеющего доллара), неожиданно позитивный взгляд главы ЕЦБ Марио Драги на европейскую экономику и уверенность Пекина в том, что «жесткой посадки» в Китае не будет.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.52% до $46.2 за барр.), рубль ослаб к доллару до 59.42, РТС (+1.10%), ММВБ-50 (+1.00%).