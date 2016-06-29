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Банк России отозвал лицензию у банка, который имеет филиальную сеть в Приморье
29 Июня 2016, 16:05 | В России
Отозвана лицензия у Приско Капитал Банка, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Он занимал 354-е место в банковской системе России по величине активов. Кроме того, ЦБ отозвал лицензию у банка «Интеркредит»
Банк России отозвал лицензию у московского Приско Капитал Банка, говорится в сообщении на сайте ЦБ.
Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, банк полностью утратил собственные средства (капитал). При этом он не исполнял требований надзорного органа в части запретов на осуществление отдельных операций, направленных на защиту интересов вкладчиков.
Банк является участников системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности по величине активов Приско Капитал Банк занимал 354-е место в банковской системе России.
Банк России отозвал лицензию у московского Приско Капитал Банка, говорится в сообщении на сайте ЦБ.
Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, банк полностью утратил собственные средства (капитал). При этом он не исполнял требований надзорного органа в части запретов на осуществление отдельных операций, направленных на защиту интересов вкладчиков.
Банк является участников системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности по величине активов Приско Капитал Банк занимал 354-е место в банковской системе России.
ЦБ отозвал лицензию и у другого московского банка — «Интеркредита», который занимал 463-е место по величине активов.
В связи с потерей ликвидности банк не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Он также не исполнял требований о представлении достоверной отчетности, отражающей реальное финансовое положение, говорится в сообщении регулятора.
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Теги: Центробанк регулятор банк
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