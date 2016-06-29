Центробанк запустил сайт для голосования за дизайн купюр в 200 и 2000 рублей

Впервые города и памятники на рубли будут выбираться всенародным голосованием. Подать голос можно на сайте Твоя-Россия.рф. Каждый имеет право предложить один географический объект (не только город, но и территорию) и не более четырех ассоциированных с ним символов. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "РГ".

Из объектов, набравших до 28 июля пять тысяч голосов, гражданам предложат выбрать десятку лидеров в ходе всероссийского опроса с 5 по 30 августа. На третьем этапе с 5 сентября до 5 октября граждане будут снова через онлайн-голосование выбирать двух победителей из шорт-листа и к каждому - два связанных с ним символа для лицевой и оборотной стороны купюры. ЦБ примет и бумажные анкеты. Итоги объявят 7 октября в прямом эфире на канале "Россия 1". Потом уже специалисты ЦБ и Гознака подготовят эскизы банкнот.

В разных концах страны жители многих городов уже "примерили" родные достопримечательности на новые купюры. Например, в Дербенте, который отметил 2000-летие, уверены, что именно крепость Нарын-Кала должна украсить номинал в 2000 рублей. На него же претендует Приморье из-за популярной песни "Владивосток 2000". Но всем придется бороться в равных условиях. Борьба будет жесткой - в России сотни исторических городов, для каждого из них "попасть на деньги" означает новые возможности для привлечения туристов. В ЦБ обещают, что не дадут "накручивать" голоса.

Прав быть избранными лишены Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Великий Новгород, Архангельск, Красноярск и Хабаровск - все они представлены на действующих купюрах. Правда, 5-рублевая банкнота с новгородской Софией постепенно выходит из обращения. А Севастополь и Крым, равно как и Сочи, изображенные на недавних спецвыпусках 100-рублевых банкнот, к выборам все же допущены. Даже еще не построенный мост через Керченский пролив - и тот, по словам Набиуллиной, может быть заявлен к победе, раз есть его проект.

Новые банкноты сделают наличные расчеты более удобными и быстрыми, в частности, помогут избегать трудностей с разменом 5-тысячных купюр.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.