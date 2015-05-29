Решение по пересчету валютной ипотеки не станет судебным прецедентом

Накануне стало известно, что Пушкинский городской суд Московской области встал на сторону валютного ипотечного должника и обязал банк ВТБ 24 пересчитать валютную ипотеку по курсу 24 рубля за доллар. Банк заявил, что оспорит решение подмосковного суда, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Клерк.ру.



Елена Элиадзе, специалист по решению антикризисных ситуаций, назвала решение подмосковного суда исключительным. «Прогнозировать, какой вердикт вынесет вышестоящая инстанция, сложно, так как сложившейся практики по таким делам в Московском областном суде нет», – отметила она.



В конце января ЦБ РФ рекомендовал кредитным организациям конвертировать валютную ипотеку по льготному курсу, но ни один банк не последовал этой рекомендации. «Старший вице-президент ВТБ 24 Андрей Осипов тогда оценил потери банка от такой конвертации всех выданных банком валютных ипотечных кредитов в 10 млрд. рублей. Вчера представитель ВТБ 24 не стал оценивать потери банка от конвертации ипотеки по 24 рубля за доллар», – подчеркнула Елена Элиадзе. «Банк не рассматривает возможность конвертации валютной задолженности в рубли по так называемому льготному курсу, считая важным не допускать прямых убытков банка в ущерб интересам иных своих клиентов и вкладчиков», – процитировала она представителя кредитной организации.



У банка есть веские основания для обжалования этого неоднозначного решения, считает Вероника Семенова, руководитель пресс-службы международной юридической фирмы «Пронто». «Суд сослался на ст. 451 Гражданского кодекса РФ. Если вчитаться в данную статью, то в ней содержится и основание для отмены решения суда. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях», – пояснила она Клерк.Ру.



«Есть уже почти сложившаяся практика, чтобы не признавать резкое изменение валютного курса форс-мажором, поскольку при разумной степени осмотрительности, гражданин должен понимать все риски валютных заимствований, – указал Борис Федосимов, генеральный директор АО «Холдинг «Люди Дела». – А учитывая огромное банковское лобби, думается, что решение не устоит в последующих инстанциях».



Вероника Семенова уточнила, что решение городского суда – это еще не общая позиция судов, единообразная позиция для судов («прецедент») может быть создана, если это или другое аналогичное дело дойдет до Верховного суда РФ.



Советует не спешить с выводами о прецедентности данного решения и Алексей Аржанников, юрист Юридического Агентства «Люди Дела». «Я бы рекомендовал не торопиться с выводами о революционности и прецедентности данного решения до тех пор, пока его законность не будет подтверждена в апелляционной и высших инстанциях», – сказал он, комментируя ситуацию для Клерк.Ру.



«Несмотря на то, что российская правовая система не является прецедентной (судебное решение не может быть положено в основу других решений по подобным спорам), вышеуказанное решение может изменить непростую ситуацию с валютными заемщиками. Если законность данного решения будет подтверждена судами высших инстанций, это судебное дело продемонстрирует судьям, как нужно применять те или иные положения законодательства в аналогичных судебных спорах», – отметил Алексей Аржанников.



Решение Пушкинского городского суда Московской области не станет прецедентом, уверен адвокат Святослав Пац. «Фактически после 2009 года это первое решение суда, в котором финансовый кризис и резкий рост курса доллара США признаны и форс-мажорными обстоятельствами, и обстоятельствами, позволяющими требовать пересмотра условий договора. В период кризиса 2008 года были аналогичные прецеденты на уровне судов общей юрисдикции первой инстанции, которые, однако, отменялись вышестоящими судами», – пояснил эксперт.



Святослав Пац также отметил, что суд обязал банк изменить договор таким образом, что фактически валютный договор стал рублевым с момента его заключения, но процентная ставка сохранена без изменений. Следовательно, по словам адвоката, истец по делу был поставлен в привилегированное положение по отношению к тем заемщикам, которые одновременно с ним брали кредиты в рублях, но по более высоким ставкам.



По мнению Петра Домбровицкого, председателя Коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры», решение подмосковного суда «грезится» в качестве исполнения политической воли в стране в защиту отдельной категории граждан. «Разумеется, политическая составляющая в данном прецеденте существует – в качестве привнесения в конфликт элемента социальной справедливости. Вопрос только в том: кто в реальности рассматривается объектом социальной справедливости – банк или валютный заемщик? Стороны, участвующие в конфликте – банк и валютный заемщик – должны были осознавать риски на момент подписания договора», – подчеркнул адвокат.



Петр Домбровицкий предполагает, что банку удастся обжаловать решение суда. «Но решение также будет балансировать в политическом русле и законодательно не подкрепленном и уже подзабытом русле «социальной справедливости». Складывается впечатление, что государство в очередной раз использовало суды в качестве огнетушителя недовольства граждан, далеких от юриспруденции. Этот алгоритм поведения государства рано или поздно приведет к необходимости такого же «огнетушителя», но в отношении понятия «независимость правосудия в РФ», – отметил он.



Владимир Киевский, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков, заявил, что решение Пушкинского городского суда не должно быть общим для всех финансово-кредитных институтов. «Нельзя только банки обвинять, нужно оценивать и поведение заемщика. В условиях форс-мажора, заемщики могут вести себя по-разному. Одни, как в данном случае, в течение длительного времени добросовестно исполняли свои обязательства по погашению кредита. Другие, возможно, изначально нарушали дисциплину оплаты задолженности по ипотеке. И, я думаю, что все это должно учитываться судом при принятии решения», – сказал он, комментируя ситуацию для Клерк.Ру.



По словам Владимира Киевского, необходимо также учитывать, что ситуация изменилась под давлением внешних обстоятельств. «Ведь если бы банк и заемщик могли предвидеть резкий скачок курса доллара, договор вообще не был бы ими заключен. Нужно рассматривать каждый конкретный случай с валютной ипотекой и выносить по нему отдельное решение. И в случае форс-мажора, полагаю, должно произойти разделение рисков между заемщиком, банком и возможно, государством», – резюмировал он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.