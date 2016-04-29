В России за биткоины будут сажать на 10 лет

Министерство финансов России в мае представит законопроект о наказании за использование биткоинов. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Bloomberg.

Как утверждает издание, в планируемом законопроекте за использование криптовалюты предлагают штраф до 2,5 млн руб., а также лишение свободы сроком до 10 лет.

«Биткоины могут использоваться для финансирования теневой экономики и преступлений, мы не можем допустить этот риск в российской финансовой системе, которую мы пытаемся сделать прозрачной и здоровой», – отметили в ЦБ.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев отметил, что биткоин является денежным суррогатом, а ЦБ не намерен терять контроль над денежной массой.

Ранее стало известно, что депозитарная трастовая и клиринговая корпорация (DTCC) проведет испытания на рынке сделок РЕПО технологии распределенного реестра, на которой основана криптовалюта «биткоин».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.