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В России за биткоины будут сажать на 10 лет
Министерство финансов России в мае представит законопроект о наказании за использование биткоинов. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Bloomberg.
Как утверждает издание, в планируемом законопроекте за использование криптовалюты предлагают штраф до 2,5 млн руб., а также лишение свободы сроком до 10 лет.
«Биткоины могут использоваться для финансирования теневой экономики и преступлений, мы не можем допустить этот риск в российской финансовой системе, которую мы пытаемся сделать прозрачной и здоровой», – отметили в ЦБ.
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев отметил, что биткоин является денежным суррогатом, а ЦБ не намерен терять контроль над денежной массой.
Ранее стало известно, что депозитарная трастовая и клиринговая корпорация (DTCC) проведет испытания на рынке сделок РЕПО технологии распределенного реестра, на которой основана криптовалюта «биткоин».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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а рубли стало быть не могут использоваться для этих же целей??. .