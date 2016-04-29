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Приморская бабочка появится на российских деньгах
Банк России выпускает в обращение три серебряные памятные монеты номиналом 2 рубля серии «Красная книга», на одной из которых изображена бабочка алкиной, обитающая в Приморье. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Отдел по связям с общественностью Дальневосточного главного управления Банка России.
На остальных монетах изображены манул (дикая кошка, в России встречается в Забайкалье, Тыве, на Алтае и в Читинской области), красный коршун (встречается в Калининградской и Псковской областях, на Черноморском побережье Кавказа) и алкиной (бабочка, обитает в Приморье). Тираж монет – по 7 тысяч штук каждого вида.
Кроме того, выпускается серебряная монета номиналом 3 рубля «Чемпионат мира по хоккею 2016 г.». На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение хоккеиста на фоне параллелей и меридианов. Тираж монеты – 5 тысяч штук.
Еще одна серебряная монета номиналом 3 рубля посвящена саммиту Россия–АСЕАН и на ней изображен цветной логотип саммита, который в мае 2016 года пройдет в г. Сочи. Тираж монеты – 2 тысячи штук.
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