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В России спрос на "обратную" ипотеку будет расти
В ближайшие несколько лет в России будет неуклонно расти спрос на «обратную» ипотеку. В стабильном росте уверены эксперты.
Так, Лилия Овчарова, директор Независимого института социальной политики, основывает свой прогноз на результатах социологических исследований. В частности, речь идет об увеличении числа одиноких пожилых людей, проживающих в крупных городах в приватизированных квартирах. Кроме того, по мнению Лилии Овчаровой, все чаще пожилые россияне стали задумываться о собственном уровне жизни, а не о благополучии детей и внуков.
Сейчас «обратную» ипотеку можно получить в нескольких регионах РФ, где пилотный проект проходит своего рода обкатку, сообщает «RealtyPress.ru». «Обратная» ипотека работает по следующей схеме: банк выдает пожилым людям специальный кредит под залог имеющегося у них жилья. Сумма кредита выплачивается в виде ежемесячных взносов, заемщик тратит их по собственному усмотрению. После кончины заемщика жилая недвижимость переходит в собственность банка, который продает ее, возвращает себе выданную ранее сумму с процентами, а остаток выплачивает наследникам.
Росреестр констатирует, что в настоящее время граждане России охладели к ипотеке. По итогам 2012 года зафиксирована тенденция снижения доли ипотеки в общем объеме сделок по купле-продаже жилой недвижимости. Если во втором квартале 2012 года доля ипотеки составляла рекордные с начала кризиса 20,8%, то в третьем квартале она снизилась до 19,8%, а по итогам года достигла 19,5%.
На прошлой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признал, что полностью справиться с созданием ипотечного рынка в РФ не удалось. Он также отметил, что, несмотря на снижение темпов инфляции, ставка по ипотечным кредитам в России остается весьма высокой. За 2012 год средняя ставка по жилищным кредитам выросла на 1,1%, ставки, по оценке АИЖК, подняли около 50 банков. АИЖК прогнозирует, что в 2013 году средняя процентная ставка по ипотеке в РФ вырастет до уровня 13-13,5% годовых.
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Комментарии
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Пар20:14, 29.04.2013#
Сомневаюсь что так будет . Говорю только за самого себя , но думаю таких большинство , среди нормальных , подчеркиваю , людей . Люди всегда будут думать о своих детях , а тем более о внуках . А те , соответственно , заботятся о своих родителях . Только идиот оставит квартиру чужим людям
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Ева12:52, 07.05.2013#
Узаконенный рэкет и грабеж населения. . И сколько те пожилые проживут , после того, как сделают займ и не смогут его с пенсии отдавать? Государство хуже бандюков, не гнушается ничем. . . Вообще у нас НЕТ государства, есть шайка богатых лиц и свод бандитских правил. . .
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"В Росии спрос на "обратную" ипотеку будет расти" ???? Россия всегда с двумя С писалась