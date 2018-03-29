Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россиянам повысят пенсии
С 1 апреля в России на 2,9% индексируются социальные пенсии, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ПФР.
«Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9% — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году», — заявили в ПФР.
Уточняется, что повышение коснется 3,9 млн пенсионеров, включая 3,2 млн получателей социальных пенсий
Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.
Средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 255 руб. и составит 9 062 руб.
Ранее сообщалось, что правительство утвердило индексацию социальных пенсий с 1 апреля.
Новости тематики
- Россиянам повысят пенсии
- Доллар не падал так низко уже три года
- Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги Промсвязьбанка на уровне "Ba3"
- Банки получат доступ к 2-НДФЛ россиян в 2018 году
- В России должникам простят миллиарды рублей
- Трамп укрепляет рубль
- Как изменится рынок заемного капитала в 2017 году
- Коллекторы не смогут применять физическую силу и психологическое давление
- Глава Центробанка Набиулина рассказала, в чем сегодня лучше сохранять сбережения
- Центробанк ограничит возможные потери от операций на фондовом рынке с плечом
Новости раздела
- Россиянам повысят пенсии
- Верховный суд: банки имеют право отказать в возврате денег вкладчикам
- Своим деньгам не хозяин
- Нефть растет, а рубль слабнет
- Ставки по кредитам снизятся
- ЦБ вступился за оштрафованного россиянина
- ФНС станет администратором новых неналоговых платежей
- 60 банков могут лишиться лицензий до конца года
- 60% доходов в консолидированный бюджет страны поступило не за счет нефти и газа
- Доллар не падал так низко уже три года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин предложил Собчак стать губернатором одного "проблемного региона"
- Мощное падение курса доллара
- Эти две марки машин никогда не останавливают сотрудники ГИБДД
- "В новом правительстве не будет не только Медведева, но и еще много кого"
- Дмитрия Медведева может сменить женщина
- Главу Находки хотят выгнать с работы
- На Дальнем Востоке началось строительство трех новых железнодорожных мостов
- Транспортным коридорам в Приморье не хватает просчитанных бизнес-планов
- Эфемерное "Счастье", Или Левиафан всегда рядом
- Искусственный интеллект станет грозой для браконьеров в "Заповедном Приамурье"