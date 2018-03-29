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Верховный суд: банки имеют право отказать в возврате денег вкладчикам

29 Марта 2018, 17:21 | В России

В затяжном споре вкладчика и Сбербанка суд встал на сторону финансистов

Верховный суд РФ подтвердил право кредитных организаций не выдавать клиенту деньги с вклада, если тот не может объяснить происхождение средств и целесообразность операций. Об этом говорится в постановлении высшей инстанции, вынесенном по спору вкладчика Сергея Будника со Сбербанком, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Клиент требовал от финучреждения предоставить ему со счета свыше 55 млн рублей наличными.

Суд отметил, пишет сайт Banki.Ru, что участие банков в борьбе с легализацией преступных средств и финансированием терроризма является наиважнейшей задачей, направленной на защиту прав и законных интересов не только общества и государства, но и самих граждан. Поэтому кредитным организациям даются привилегии по изучению, проверке и анализу всех деловых отношений и сделок клиента. Закон позволяет банку запрашивать любую информацию по сомнительным операциям, а клиент обязан ее предоставить. Если же вкладчик не хочет раскрывать свои деловые секреты, то он может быть ограничен в определенных действиях со своим счетом, указывает ВС.

В рассматриваемом споре истец так и не подтвердил происхождение огромной суммы денег, при этом продолжал настаивать на выдаче ему 55,2 млн рублей именно наличными, тогда как заявитель не был лишен возможности распорядиться деньгами другими способами, указывается в постановлении.

Так, клиент свободно раскидывал сумму по пяти счетам, затем аккумулировал деньги на одном депозите, затем вновь разбивал, но уже на два вклада. В конце концов вкладчик спокойно перевел деньги в другой банк. При этом Сбербанк начислил клиенту все причитающиеся ему проценты за время нахождения у кредитной организации денежных средств.

«Действия истца по непредставлению банку истребованных документов, а также по неоднократному открытию и закрытию счетов, переводу денежных средств на новые счета и их возврату на старые, совершенные им после получения от банка отказа в выдаче наличных денежных средств, свидетельствуют о попытке уклониться от соблюдения процедур обязательного контроля, установленных в соответствии с законом о противодействии легализации преступных доходов. С учетом изложенного, судами правильно применены нормы материального права при разрешении настоящего спора», — пришел к выводу ВС РФ.

Таким образом, Сбербанк правомерно затребовал у вкладчика сведения, подтверждающие происхождение денежных средств и экономический смысл операции по выдаче наличных в размере 55,2 млн рублей. Этот запрос согласуется с целями противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и не выходит за пределы полномочий, предоставленных в этой части кредитным организациям, указывает суд.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Центробанк  вклад  статистика  рубль  прогноз  евро  клиент  нефть  сбербанк  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар  баррель  Верховный суд  валюта  трамп 



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